Türkiye, BM’nin İran’a Yönelik Yaptırımlarında Batılı Ülkelerle Uyumu Pekiştirdi

2 Ekim 2025 - 12:10
Birleşmiş Milletler’in İran’a yönelik son yaptırımları kapsamında Türkiye, eş zamanlı olarak birçok kişi ve kurumun malvarlıklarını dondurdu. Bu adım, Türkiye’nin uluslararası yaptırım rejimine uyum sağlama konusunda Batılı ülkelerle ortak bir çizgi izlediğinin önemli bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Birleşmiş Milletler’den gelen yeni yaptırım kararlarının ardından Türkiye, İran’a ilişkin malvarlığı dondurma kararlarını hızla uygulamaya koydu. Ülke, çok sayıda kişi ve kuruma yönelik varlık kısıtlamalarıyla uluslararası arenadaki yaptırım mekanizmasına etkin destek verdi. Bu yönüyle Türkiye, Batılı müttefiklerinin yaptırım stratejileriyle uyum içinde hareket ediyor ve bölgesel çapta diplomatik dengeye katkı sağlıyor.

Türkiye, Birleşmiş Milletler’in İran’a yönelik yaptırımlarını yeniden devreye sokmasıyla birlikte önemli bir adım attı. Çok sayıda kişi ve kuruluşun malvarlıklarını dondurarak, uluslararası toplumun ortak iradesine bağlılığını ortaya koydu. Bu hamle, Türkiye’nin dış politika sahasında yaptırımlar konusunda daha uyumlu ve koordineli bir tutum sergileme niyetinin sinyalini veriyor. Aynı zamanda Türkiye, Batılı ülkelerle dayanışma içinde adımlarını atarak bölgesel istikrarın korunmasına destek oluyor.

