Türkiye, BM’nin İran’a Yönelik Yaptırımlarında Batılı Ülkelerle Uyumu Pekiştirdi

Birleşmiş Milletler'den gelen yeni yaptırım kararlarının ardından Türkiye, İran'a ilişkin malvarlığı dondurma kararlarını hızla uygulamaya koydu. Ülke, çok sayıda kişi ve kuruma yönelik varlık kısıtlamalarıyla uluslararası arenadaki yaptırım mekanizmasına etkin destek verdi. Bu yönüyle Türkiye, Batılı müttefiklerinin yaptırım stratejileriyle uyum içinde hareket ediyor ve bölgesel çapta diplomatik dengeye katkı sağlıyor.

