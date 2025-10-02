Trump’ın “Yüzyılın Anlaşması” Eleştirildi: İslami Cihad’tan “Direnişi Hedef Alan Plan” Tepkisi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Filistin davasının önde gelen isimlerinden İslami Cihad Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Muhammed el-Hindi, Trump dönemiyle hafızalara kazınan ve Filistin meselesinde tartışmalara yol açan “Yüzyılın Anlaşması” olarak bilinen planın yeni bir formda tekrar gündeme getirildiğine dikkat çekti. El-Hindi yaptığı açıklamada, ABD’nin sunduğu mevcut planın direnişi erozyona uğratmaya yönelik gizli bir operasyon olduğunu kaydetti.

El-Hindi, sözlerine şöyle devam etti: “Bu yeni plan, özgürlük mücadelesini baltalamak ve Filistin direnişini zayıflatmak için kurgulanmış, eski projelerin yeni kılıfı. Trump’ın döneminde gündeme gelen anlaşmanın ruhu değişmedi; aynı niyetlerle tekrar sahneye sürülüyor.”

İslami Cihad yetkilisi, direnişin bir ulusal görevi olduğunun altını çizerek, dış güçlerin dayattığı bu tarz girişimlere karşı Filistin halkının kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğini vurguladı. Ona göre, Filistin’in bağımsızlık ve toprak bütünlüğü için verilen savaş, uluslararası siyasi oyunların gölgesinde yenilmez bir iradeyi temsil ediyor.

Bu açıklamalar, Ortadoğu’daki gerginliği yeniden artırırken, bölgedeki diplomatik hareketlilik ve tarafların pozisyonlarını gözler önüne seriyor. Trump’ın planı, Filistinli direniş gruplarının yanı sıra birçok Arap ve uluslararası aktör tarafından da sert tepkiyle karşılanmıştı. Muhammed el-Hindi’nin sözleri, Filistin direnişinin karşı karşıya olduğu tehditlerin yenilenmesine işaret ediyor.