ABD-Pekin Gerilimi Küresel Ayrışmayı Derinleştiriyor: İsrail Dengelerde Zorlanıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Küresel güç dengelerinde ABD ile Çin arasındaki çekişme, jeopolitik haritayı yeniden şekillendiriyor. ABD’nin Pekin üzerindeki artan baskılarının sonuçları yalnızca iki süper güç arasında yaşanmıyor; bu durum uluslararası sistemi derinden etkileyerek bölgesel ve küresel aktörlerin pozisyonlarını da zorlaştırıyor.

Çin’in, ABD’nin tavrına karşı giderek açık ve cesur bir karşı duruş sergilemesi, yeni bir kutuplaşma döneminin kapısını aralıyor. Bu gelişme, dünya genelinde farklı güç bloklarının keskinleşmesine ve ittifakların daha da belirginleşmesine yol açıyor. Böyle bir ortamda, daha geçmişte tek kutuplu uluslararası sistemde denge politikaları izleyen İsrail’in durumu kritik bir hal alıyor.

İsrail, tarih boyunca denge kurma stratejisini ustalıkla uygularken, yeni global konjonktürde bu dengeyi korumakta zorluk çekiyor. ABD ve Çin arasında seyreden rekabet, İsrail’in hem bölgesel hem de uluslararası politikasında yeni riskler ve fırsatlar barındırıyor. Ancak artan ayrışma, İsrail’in sınırlı seçenekler arasından tercih yapmasını zorunlu kılıyor ve çok kutuplu bir dünya düzeninin hakim olduğu günümüzde bu durum, stratejik manevra alanını daraltıyor.

Uzmanlar, bu gelişmelerin orta ve uzun vadede küresel politikada yeni dengelerin kurulmasına zemin hazırlayacağı görüşünde birleşiyor. ABD’nin çıkarlarını ön planda tutan politikalarla Çin’in daha agresif duruşu, dünyanın birçok bölgesinde istikrarsızlığı derinleştirebilir. İsrail ise bu parametreler arasında kendi güvenlik ve diplomasi stratejisini yeniden şekillendirmek durumunda.