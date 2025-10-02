Mısır’dan Kritik Uyarı: Trump’ın Ateşkes Teklifinde Belirsizlikler Risk Yaratıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Ortadoğu yeniden kritik bir virajda. ABD eski Başkanı Donald Trump’ın Gazze üzerindeki çatışmaları sona erdirmesi için sunduğu ateşkes teklifi, Mısır yönetimi tarafından temkinli karşılanıyor. Mısırlı yetkililer, ateşkesin nasıl ve ne şekilde uygulanacağına dair net bir mekanizma ortaya konmadan bu anlaşmanın kabulünün bölgedeki gerilimi daha da artırabileceği uyarısında bulunuyor.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin ise bu planın bir an önce hayata geçirilmesi yönündeki güçlü baskıları dikkat çekiyor. Ancak Mısır, İsrail’in Gazze’deki son askeri hareketliliğinin barış sürecinden çok yeni bir saldırının işaretçisi olduğu düşüncesinde. Bu da Kahire’nin ateşkese temkinli yaklaşmasının temel sebebi olarak öne çıkıyor.

Bölgedeki bu çekişmeli tablo, ateşkesin uygulanması ve çatışmaların sona erdirilmesi konusunda çetin bir diplomatik mücadeleyi gündemde tutuyor. Önümüzdeki günlerde tarafların tutumu, ateşkesin kaderini belirleyecek.