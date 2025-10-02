Hamas ve Filistinli Gruplardan Ateşkes Planına Sert Tepki: “Yeniden İşgal ve Vesayet”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Filistin’de direniş cephesinden ABD’nin Gazze için ortaya koyduğu ateşkes planına güçlü ve kararlı bir itiraz yükseliyor. Hamas ve diğer önemli Filistinli gruplar, bu planın özünde yeni bir işgal ve harici müdahale projesi olduğunu vurguluyor.

Planın öngördüğü uluslararası güçler tarafından fiili kontrolün artırılması, direnişin silahsızlandırılması ve Gazze’nin yeniden inşasının siyasi şartlara bağlanması maddeleri, Filistin halkı ve toprakları üzerinde dış güçlerin vesayet kurma çabası olarak değerlendiriliyor. Bu yaklaşım, Filistinli grupların egemenlik ve özgürlük mücadelesine doğrudan bir tehdit olarak görülüyor.

Direniş güçleri, “ABD’nin ve uluslararası aktörlerin bu plan üzerinden Gazze’yi yeniden dizayn ederek, özgürlük ve bağımsızlık yolundaki direnişi kırmaya çalıştığını” savunuyor. Filistin halkının iradesine karşı geliştirilen bu kapsamlı düzenlemelere karşı kararlılıkla mücadele edeceklerini bildiriyorlar.

Bu sert tavır, bölgede yaşanan güç mücadelelerinin önümüzdeki dönemde daha dinamik ve hassas bir sürece evrileceğine işaret ediyor. Planın uygulanması halinde, Filistin direnişinin nasıl şekilleneceği ise uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.