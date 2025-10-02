İran’dan Avrupa’ya Net Mesaj: “Baskılar İsrail’in Bölgedeki Planlarını Boşa Çıkaracak”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran, bölgedeki güç oyunlarında kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Avrupa’nın İran üzerindeki baskı ve kriz stratejilerinin amacına ulaşamayacağını açıkladı.

Laricani, “Avrupa’nın İran’dan taviz koparmak için uyguladığı yoğun baskı politikaları bölgesel barış ve istikrar hedefine hizmet etmiyor. Bu tür yaklaşımlar, İsrail lehine bir güç dengesi kurma çabalarının bir parçası olarak düşünülebilir ancak başarısızlığa mahkûmdur,” dedi.

İran’ın bölgesel konumunu güçlendirme kararlılığının altını çizen Laricani, iki taraflı ilişkilerin dışında da komşu ülkelerle işbirliğine devam edeceklerinin sinyalini verdi. Ayrıca, dış güçlerin müdahalelerinin hiçbir zaman İran’ın milli çıkarlarını zayıflatamayacağını vurguladı.

Bu sözler, Avrupa ve İsrail arasında artan jeopolitik rekabetin ortasında İran’ın duruşunu netleştirirken, bölgedeki diplomatik denklemin karmaşıklığını da gözler önüne seriyor. İran, İslam dünyasının siyasi ve stratejik aktörlerinden biri olarak kendini konumlamaya devam ediyor.