İran, Siyonist rejimin Sumud Filosu saldırısını kınadı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı - ABNA - Bakanlık Sözcüsü İsmail Bekaî, farklı ülkelerden sivil toplum grupları ve aktivistlerin Filistin halkına insani destek girişimlerini takdir ederek, Siyonist rejimin bu konvoya yönelik saldırısını uluslararası kuralların açık ihlali ve terörist bir eylem olarak nitelendirdi.

Bekaî ayrıca, Gazze’de süren etnik temizlik ve sivillerin katliamına dikkat çekerek, Filistinlilere yönelik soykırımın durdurulması için tüm devletlerin yasal, ahlaki ve insani sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladı ve uluslararası toplumu acil adımlar atmaya çağırdı.