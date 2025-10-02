  1. Ana Sayfa
İran, Siyonist rejimin Sumud Filosu saldırısını kınadı

2 Ekim 2025 - 16:13
News ID: 1734191
İran Dışişleri Bakanlığı, Siyonist rejim güçlerinin Sumud (Direniş) deniz konvoyuna yeniden saldırmasını ve Gazze halkına destek veren kişilerin gözaltına alınmasını şiddetle kınadı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı - ABNA - Bakanlık Sözcüsü İsmail Bekaî, farklı ülkelerden sivil toplum grupları ve aktivistlerin Filistin halkına insani destek girişimlerini takdir ederek, Siyonist rejimin bu konvoya yönelik saldırısını uluslararası kuralların açık ihlali ve terörist bir eylem olarak nitelendirdi.

Bekaî ayrıca, Gazze’de süren etnik temizlik ve sivillerin katliamına dikkat çekerek, Filistinlilere yönelik soykırımın durdurulması için tüm devletlerin yasal, ahlaki ve insani sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladı ve uluslararası toplumu acil adımlar atmaya çağırdı.

