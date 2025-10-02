İrlanda Cumhurbaşkanı’ndan Sert Uyarı: İsrail’in Hukuk İhlalleri ve Sumud Filosu’na Saldırısı Dünya İçin Alarmdır

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, İsrail’in uluslararası hukuka aykırı uygulamalarına ve insani yardım filosuna yönelik saldırılarına dair güçlü bir açıklama yaptı. Higgins, küresel kamuoyunun, özellikle Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na yapılan müdahaleleri kesinlikle görmezden gelmemesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı’nın bu uyarısı, İsrail’in uluslararası sularda gerçekleştirdiği yasadışı baskınlar ve abluka politikalarına karşı artan uluslararası tepkinin önemli bir yansımasıdır. Higgins, insani yardım girişimlerinin engellenmesinin sadece Gazze halkına değil, tüm insanlığa yapılmış bir saldırı anlamı taşıdığına dikkat çekti.

Bu açıklama, bölgedeki adaletsizliklerin görünürlüğünü artırırken, uluslararası hukukun ve insan haklarının savunulması gerektiği mesajını güçlü biçimde iletiyor. İrlanda Cumhurbaşkanı’nın vurguları, diğer ülkeler ve uluslararası örgütler nezdinde de yankı bulması beklenen ciddi bir çağrı niteliğinde.