2 Ekim 2025 - 16:31
İran ile Stratejik Ortaklık Antlaşması yürürlüğe girdi/ Ortak tehditlere karşı iş birliği yapacağız

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu ile İran İslam Cumhuriyeti arasında stratejik ortaklık antlaşmasının bugün, yürürlüğe girdiğini duyurdu. Bakanlık, antlaşma kapsamında iki ülkenin ortak tehdit ve zorluklara karşı iş birliği yapacağını vurguladı.

     Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı - ABNA -  Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu gelişmenin Rusya ile İran arasındaki devletler arası ilişkilerde önemli bir dönüm noktası olduğu ve kapsamlı stratejik ortaklık düzeyinde yeni bir kaliteye ulaşıldığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu belgenin uzun vadeli ikili iş birliğinin tüm öncelikli alanlarında temel yönergeler belirlediği ifade edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ayrıca, antlaşmanın çok kutuplu yeni dünya düzeni çerçevesinde uluslararası alanda iş birliğini güçlendireceğini; önde gelen çok taraflı platformlarda yakın koordinasyon, bölgesel istikrar ve güvenliğin artırılması için ortak çabalar ile ortak tehdit ve zorluklara karşı mücadele sağlanacağını kaydetti.

