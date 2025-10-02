Küresel Kararlılık Filosu’na İsrail Saldırısı: Halk Sokaklarda, Direniş Büyüyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze’ye abluka kırma ve insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan Küresel Kararlılık Filosu, İsrail’in haydutça saldırısıyla karşılaştı. Bu saldırı, sadece insani çabalara yönelik bir engel değil, aynı zamanda bölgedeki adaletsizliği ve işgal politikasını sürdürme çabasının somut bir göstergesi olarak kayıtlara geçti.

İsrail’in saldırgan tutumu, ülkede ve yurtdışında yaşayan halk tarafından sert tepkiyle karşılandı. Sivil direnişin ve halk protestolarının hızla yayılması, İsrail’in zulmüne karşı ortak bir duruş oluştuğunun işareti oldu. Meydanlar, abluka altında hayat mücadelesi veren Gazze halkıyla dayanışmanın sembolü haline geldi.

Uzmanlar, bu gelişmenin bölgesel mücadelede psikolojik ve politik etkilerinin olacağını, uluslararası alanda da İsrail’in izole edilme riskinin büyüdüğünü belirtiyor. Küresel Kararlılık Filosu’na yapılan bu saldırı, insanlık adına yükselen direnişin ve dayanışmanın simgesi olarak kayıtlara geçiyor.