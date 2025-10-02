İran ve Türkiye arasındaki savunma ilişkilerini geliştirmeyi hedefliyoruz

. Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı - ABNA - Bakan Nasirzade, bugün beraberindeki üst düzey askeri heyet ile Ankara’ya gitti

Havalimanında yaptığı açıklamada, Türkiye’nin dost ve kardeş ülke olduğunu vurgulayan Nasirzade, “Türkiye Savunma Bakanı’nın daveti üzerine iki günlük resmi ziyaret için buradayız. Bu süre zarfında askeri, savunma ve güvenlik alanlarında yetkililerle görüşmeler gerçekleştireceğiz” dedi.

İran Savunma Bakanı, iki ülke arasındaki iş birliğinin bölgesel güvenliğe katkı sağlayacağını belirterek, “İran ve Türkiye’nin 500 kilometreden fazla ortak sınırı bulunuyor. Bu nedenle savunma ve askeri ilişkilerin geliştirilmesi, sınırlarımızda istikrar ve güvenliğin güçlenmesine yardımcı olacaktır. Bu ziyaretin amacı da budur” ifadelerini kullandı.