İsrail Savaş Hastanelerinde Binlerce Asker: Psikolojik Yaralanmalar %56’ya Ulaştı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail ordusunun savaş meydanlarındaki ağır kayıplarının ardından, 20 binden fazla asker ve yaralının ülke genelindeki hastaneler ve rehabilitasyon merkezlerinde tedavi altında olduğu bildirildi. İbranice yayın yapan Israel Hayom gazetesinin haberine göre, bu askerlerin yarısından fazlası (%56) fiziksel yaralanmalar kadar psikolojik travmalarla da boğuşuyor.

Psikolojik etkenler arasında savaş stresi, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve ruhsal yorgunluk gibi ağır problemlerin olduğu belirtilirken, bu durum İsrail ordusunun moral ve operasyonel gücünü önemli ölçüde zayıflatıyor. Uzmanlar, bu psikolojik yaralanmaların kısa sürede giderilmemesi halinde, uzun vadede ordunun işlevselliğinde ciddi tahribatlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Bu gelişme, İsrail rejiminin yürüttüğü saldırgan savaş politikalarının sadece maddi değil, aynı zamanda insan kaynakları açısından da büyük bir faturasının olduğuna işaret ediyor. Bölgedeki gerilim ve çatışmalar devam ederken, askeri ve psikolojik zararların etkisi İsrail içindeki kamuoyu ve siyasi dengelerde de derin izler bırakacak gibi görünüyor.