Yemen Halkının Şehit Nasrallah’a Saygısı; Sana’yı Çöküş Tehlikesinden Kurtaran Adam

Lübnan İslami Direnişi'nin merhum Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah'ın ilk şehadet yıl dönümü vesilesiyle, Yemen halkı bir kez daha direnişin önderini andı ve kendisine duydukları minneti dile getirdi.

Seyyid Hasan Nasrallah Lübnan'da şehit olmasına rağmen, mazlum ve direnişçi Yemen halkı da onun şehadetine yas tutarak matem elbiselerine büründü.

Yemen devleti ve halkı, Hizbullah Genel Sekreterinin 2015 yılında Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyon saldırılarının başlamasından bu yana ve sonrasında Siyonist rejimin vahşi saldırılarına karşı Yemen halkına verdiği sürekli destekleri hatırlatarak, onu İslam ümmetinin düşmanlarına karşı direniş cephesinin ön saflarında aşılamaz bir set olarak görmektedir.

Mücahit ve savaşçı Sana’a halkı ise, İslam ümmetinin düşmanlarının saldırılarının İslam ülkelerine yayılmasını bu bilinçli ve cesur liderin yokluğunun bir sonucu olarak değerlendirmektedir.

Bu bağlamda Yemen Enformasyon Bakanlığı Vekili Tevfik el-Humayri, Tesnim muhabirine verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı: “Bu, ümmetin komutanlarından birinin şehadetinin ilk yıl dönümüdür. Seyyid Hasan, Siyonistlere karşı duran ilk siperdi ve onların sözde ‘Yeni Ortadoğu’ projesini ilerletmelerinin önüne geçti. Yemen halkının, Siyonistlere karşı ortak mücadelemize katılan Seyyid Hasan Nasrallah ile bağının ve irtibatının farkındayız.”

Gençlik ve Spor Bakanlığı Vekili Ali Hüseyin Hazban da kısa açıklamasında, Direnişin Seyyidi’nin bölgede Amerikan-Siyonist komplosuna karşı yürüttüğü kesintisiz çabalara övgüde bulunarak şöyle dedi:

“Seyyid Hasan Nasrallah’ın şehadeti, ümmetin Amerika ve İsrail’in planlarına ve hatta Suriye’de şahit olduğumuz direnişe karşı aşılamaz setini kaybetmesine neden oldu.”

Onun şehadetinden sonra bölgede yaşanan gelişmeler, Seyyid Hasan Nasrallah’ın Amerika, İsrail ve ‘Yeni Ortadoğu’ planına karşı aşılmaz bir barikat ve sağlam bir kale olduğunu ortaya koymuştur.

Yemen’de bu trajedi büyük bir kayıp olarak görülmektedir. Yemen halkının Seyyid Nasrallah’a duyduğu bağlılığın temel nedeni, 2015 yılında Yemen halkı uluslararası koalisyonun saldırısı karşısında yalnız ve sahipsiz bırakıldığında, İslami Direniş’in İranlı savaşçılarıyla birlikte, saldırının başlamasından sadece bir gece sonra Yemen halkının yardımına koşmuş olmasıdır.

Bugünlerde Yemen halkının çoğunluğu onun şehadetine yas tutarken, bu büyük acıyı hafifleten tek teselli, Seyyid Abdülmelik el-Husi’nin bu ülkede direniş bayrağını devralarak İslam ümmetinin tüm fertlerini savunmaya devam etmesidir.

Yemen Geçiş Konseyi üyesi Albay Yahya el-Mehdi, Hizbullah Genel Sekreterinin kaybı karşısında Yemenlilerin duyduğu üzüntüye değinerek şöyle ifade etti: “Yemen’deki ruh halimiz, Lübnan’daki kardeşlerimizin duygularına benziyor. Hatta biz, Yemen’e yönelik saldırılar sırasında Yemenlilerin yardımcısı, destekçisi ve hamisi olan İslam ve insanlığın şehidi, komutanımız Seyyid Hasan Nasrallah’ın ayrılığında onlardan daha da fazla hüzünlü ve yaslı olabiliriz.”

Seyyid Hasan Nasrallah, Yemen halkı nezdinde sıradan bir kişi olarak görülmüyor; O dikkate alınması gereken bir düşünce ve örnek alınması gereken bir modeldir. Bugünlerde, siyonist rejimin Katar’ın Doha kentine düzenlediği hain saldırının ardından, Arap dünyası yöneticileri arasında yer alan Direnişin Seyyidi’nin düşmanları bile, taraftarlarından daha fazla onun kaybını hissediyor ve siyonist rejimin topraklarına yönelik küstahlığını bu büyük felaketin bir sonucu olarak değerlendiriyor.

Yemen Ensarullah hareketi liderlerinden Halid el-Medani ise, “Seyyid Hasan Nasrallah Yemen halkının destekçisi, dayanağı ve güçlü bir sesi idi. Yemen halkına yapılan zulmü her zaman dile getiriyor ve Amerika, siyonist rejim, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ın Yemen’e karşı yürüttüğü ortak saldırı konusunda net ve kararlı tavır alıyordu. Bu süreçte bütün gücüyle sahadaydı.” ifadelerini kullandı.

Yemen halkı, Seyyid Hasan Nasrallah’ın Filistin halkına verdiği destekleri asla unutmayacak; öyle ki bu destekler sonunda onun bu yolda şehadetine de yol açtı. Belki de siyonist düşmanla mücadelede en büyük kayıp ve aynı zamanda en büyük fedakârlık, Seyyid Hasan Nasrallah’ın şehadeti oldu.

Seyyid Hasan Nasrallah’ın şehadet yıl dönümünde Yemenliler hâlâ ahitlerine sadık kalmakta, “Vefanın Seyyidine bağlılıklarını sürdürmekte ve onun yolunu takip ederek mazlumları destekleme ve küresel istikbara karşı mücadele etme kararlılığını ortaya koymaktadırlar.