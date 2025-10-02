Gazze’ye destek amacıyla yola çıkan Avrupa’nın en büyük deniz filosu, kıyıya ulaşmadan önce 75 mil açıkta İsrail ordusu tarafından durduruldu. Bu eyl

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Avrupa’nın en büyük deniz filosu, Gazze’ye insani yardım ulaştırma amacıyla organize edilen seferinde, İsrail ordusunun müdahalesiyle karşılaştı. Filonun yaklaşık 75 mil açıkta durdurulması, bölgedeki ablukanın devam ettiğini ve yardım çabalarının sistematik olarak engellendiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu olay, uluslararası toplumda büyük bir tepkiye yol açtı. Birçok ülkede halk sokaklara dökülerek İsrail’in abluka politikalarını protesto etti. Avrupa genelinde yayılan gösteriler, insani yardımın engellenmesine karşı ortak bir duruş geliştirilmesine zemin hazırladı.

Uzmanlar, bu gelişmenin bölgedeki diplomatik tansiyonu artırmasının yanı sıra, Gazze’ye yönelik uluslararası destek ve dayanışmanın daha da güçlenmesine vesile olacağını söylüyor. İsrail’in abluka ve engelleme politikalarının küresel çapta kınanması, bölge halkının yaşadığı krizlere çözüm aranmasında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.