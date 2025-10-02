İran’dan Menzil Baskısına Sert Tepki: “Bu Müzakere Değil, Tek Taraflı Dayatma”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri, Batı ülkelerinin özellikle ABD’nin, İran üzerinde askeri kapasiteyi sınırlamaya yönelik yoğun baskılar uyguladığını vurguladı. Sekreter, bu tür taleplerin İran’ın egemenlik haklarına müdahale anlamına geldiğini ve müzakere görüntüsü altında olup gerçek bir diyalog niyeti taşımadığını ifade etti.

ABD’nin İran balistik füze menzilini 500 kilometre ile sınırlama talebi, sadece askeri hamleleri değil aynı zamanda bölgesel dengeleri de şekillendirmeye yönelik bir strateji olarak görülüyor. İran ise böyle bir sınırlamanın kabul edilemez olduğunu ve ülkenin savunma amaçlı kapasitesinin kırmızı çizgisi olduğunu belirtiyor.

Analistler, bu açıklamanın Batı’nın dayatma politikalarına karşı İran’ın kararlı duruşunu ve müzakere ortamındaki eşitlik talebini ortaya koyduğunu söylüyor. Bölgesel güvenlik ve diplomasi açısından bu çıkış, İran-Batı ilişkilerinde kritik bir mesaj olarak değerlendiriliyor.