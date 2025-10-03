Mısır’dan Trump’ın Gazze Planına Sert Eleştiri: Yönetimde ve Güvenlikte Kritik Eksikler

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de uygulamaya koymayı planladığı çözüm önerisini kapsamlı bir şekilde değerlendirdi. Abdulati, planın yönetimsel yapısında ve güvenlik mekanizmalarında ciddi eksiklikler bulunduğuna işaret ederek, bu durumda sürecin başarısızlığa mahkum olduğunu ifade etti. Hamas’ın bu koşullarla ilgili olumsuz tavrının çatışmaların artmasına ortam hazırlayacağına dikkat çekti. Bu değerlendirme, bölgedeki hassas dengelerin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Diğer taraftan, Bakan Abdulati’nin uyarıları sadece planın teknik zaaflarına değil, aynı zamanda bölgedeki siyasi atmosferin karmaşıklığına da ışık tutuyor. Önerilen modelin, yerel aktörlerin beklentilerini karşılamaktan uzak olduğu, bunun da sürdürülebilir bir barış için ciddi bir engel teşkil ettiği belirtildi. Böylece, bölgedeki barış sürecinin çok daha kapsayıcı ve dengeli bir yaklaşımla ele alınması gerekliliği bir kez daha gündeme gelmiş oldu.

Abdulati’nin açıklamaları, bölgesel ve uluslararası aktörlerin Gazze meselesine yaklaşımında daha temkinli ve gerçekçi davranması gerektiğine işaret ediyor. Zira önerilen çözümler yüzeysel kalırsa, sadece mevcut sorunları derinleştirmekle kalmayacak, yeni krizlerin doğmasına da yol açacak gibi görünüyor. Mısır’ın bu kritik uyarısı, tüm tarafların barış ve istikrar için somut ve kapsamlı adımlar atması ihtiyacını net biçimde ortaya koyuyor.