Filistinli Direnişten Trump’ın Planına Ortak Red: “Teslimiyet ve İntihar Belgesi”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Filistinli direniş cephesinde Trump’ın Gazze planına karşı güçlü ve yekpare bir duruş var. Uzman Hani ed-Dali’nin ifadesiyle, direniş grupları arasında bu planı reddetmek konusunda en ufak bir tartışma ya da ayrılık bile mevcut değil. Planın gerçekçi bir çözümden çok, Filistin halkının haklarından vazgeçmeye zorlayan bir düzenleme olduğu belirtildi. Ed-Dali’nin tanımlamasıyla, bu öneri direnişçi bakış açısında “teslimiyetin ve intiharın resmi” hüviyetinde.

Bu reddediş, sadece siyasi bir tavır değil; aynı zamanda Filistin halkının direniş ruhunun kırılmayacağını ve dış güçlerin dayattığı projelere boyun eğmeyeceğini net biçimde ortaya koyuyor. Trump’ın planının esasen Filistinlileri teslim olmaya zorlayan, direnme iradesini kırmayı amaçlayan pragmatik olmayan bir tasarı olduğu yönünde ortak bir kanaat hakim.

Hani ed-Dali, bu planın Filistin direnişinin meşru hak ve taleplerini yok saydığını, bunun barış değil, uzun vadede daha ağır trajedilere yol açacak bir intihar senaryosu olduğunu düşünüyor. Filistinli grupların ortak tutumu, bu dayatmaya karşı kararlı bir duruşun sürdürülmesinin bölgenin geleceği açısından en doğru yol olduğunu gösteriyor. Böylece, direnişin ve özgürlük çağrısının Trump’ın planı karşısında sapmaz çizgisini koruduğu ortaya çıkıyor.