Küresel Sumud Filosu Aktivistlerine İsrail’den Sert Müdahale ve Hakaretler

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze Şeridi’ndeki insanlık dramını sonlandırmak amacıyla organize edilen Küresel Sumud Filosu’na yönelik İsrail’in müdahalesi, direnişin ve hak alma mücadelesinin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Aktivistler, ablukanın korunmasına karşı çıkmak ve Gazze halkına destek vermek üzere yola çıkar çıkmaz İsrail ordusunun sert engellemesiyle karşılaştılar. Ordunun alıkoyduğu filodaki aktivistler Aşdod Limanı’na götürülerek zor anlar yaşadı.

Olayların ardından limana gelen İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise diplomatik ve insani çerçeveyi tamamen terk ederek aktivistlere karşı hakaretler savurdu. Bu davranış, İsrail’in uluslararası normlara ve insan haklarına ne denli kayıtsız kaldığını çarpıcı biçimde ortaya koydu. Bakanın sözleri, direnişin meşru talep ve çabalarına karşı duyulan tahammülsüzlüğü yansıtıyor.

Bu provokatif ve aşağılayıcı tutum, bölgesel barış ve adalet arayışlarına ciddi bir darbe niteliğinde. Küresel Sumud Filosu gibi girişimler, Gazze’de devam eden soykırım abluka koşullarının kırılması adına uluslararası toplumun da vicdanına seslenirken, İsrail’in bu tür tepkilerle bu insani çağrıları bastırmaya çalışması bölgedeki gerilimi artırıyor. Aktivistlerin gözaltın alınıp hakaretlere maruz kalması, zulme karşı direnişin asla susturulamayacağının simgesi olarak kayda geçiyor.