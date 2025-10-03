İslam Birliği Olsaydı Sumud Filosu’na Müdahale Olmazdı: Sarı Öküzün İbretlik Hikayesi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Birlik olmadan direnişin sınırları belirlenir fikri, sarı öküzün ibretlik öyküsünde hayat buluyor. İslam ümmetinin dağınık ve güçsüz yapısı, zulme karşı atılan adımlara kolayca set çekilmesine neden oluyor. Sumud Filosu’nun Gazze karasularına ulaşma çabaları karşısında müdahale yapılabilmesi, böyle birliğin eksikliğinin somut yansımasıdır.

"Sarı öküz" hikayesi bize ders veriyor; güç ve kararlılık ancak ortak hareketle gerçek bir direniş gücüne dönüşür. Filistin direnişi ve yanındaki küresel destek ne kadar büyük olursa olsun, İslam dünyasının bağrından çıkan bu hareket, bölünmüşlüğün gölgesinde zaman zaman yara alıyor. Ortak hedeflere kilitlenmiş samimi bir İslam birliği, İsrail’in soykırım abluka politikalarına karşı gelen en büyük kale olurdu.

Bugün gelinen noktada, bu ibretlik çıkmazdan kurtulmanın tek yolu, tarihî sorumluluğu gereği zihniyet ve politikaları değiştirmektir. Sumud Filosu’nun önünde açılan yol, sadece bir deniz yolunu değil, aynı zamanda birlik ve beraberlik içinde hareket edebilmenin kapılarını da aralamalıdır. Sarı öküzün hikayesi, bu ağır ama gerçekçi mesajı kalplere kazıyan güçlü bir metafor olarak hafızalarda yer edinmelidir.