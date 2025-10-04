ABD Kamuoyu İsrail Yönetimine Karşı: Pew Anketi, Gazze’deki İnsanlık Dramına Artan Endişeyi Gösteriyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Pew Research Center tarafından gerçekleştirilen anket, Amerikan toplumunun İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin tutumlarında önemli değişikliklere işaret etmektedir. Ankete katılanların %59’u İsrail hükümetini olumsuz değerlendirirken, yaklaşık üçte biri ABD’nin İsrail’e sağladığı askeri desteğin aşırı olduğu görüşünü ifade etmektedir. Bu veriler, uzun süredir ABD yönetiminin İsrail’e verdiği desteğin toplum nezdinde sorgulanmaya başladığını göstermektedir.

Araştırmanın en kritik boyutu ise, Gazze’deki açlık ve sivil kayıplar konusundaki yaygın endişedir. Kamuoyunun büyük çoğunluğu, abluka ve çatışmaların sivil nüfus üzerinde yarattığı insani krizleri derinlemesine algılamakta ve bu durumun politik tercihlerini şekillendirmede etkili olmaktadır. Bu bağlamda, halk desteğinde gözlenen zayıflama, sadece taktiksel bir değişiklikten öte, İsrail politikalarının meşruiyetine yönelik temel bir sorgulama olarak değerlendirilebilir.

Analitik perspektiften bakıldığında, ABD iç kamuoyundaki bu değişim, ülke dış politikasında daha dengeli ve insan odaklı bir yaklaşımın talep edildiğine işaret etmektedir. İsrail-Filistin meselesindeki mevcut askeri ve diplomatik stratejilerin, sivil tarafın yaşadığı trajediyi yeterince dikkate almadığı algısı, toplumda barışçıl çözümler ve uluslararası hukuka daha uygun politikalar arayışını tetiklemektedir. Bu gelişmeler, ABD’nin geleneksel müttefik ilişkilerini ve bölgesel politikalarını yeniden değerlendirmesine zemin hazırlamaktadır.

Sonuç olarak, Pew Research Center’ın anketi sadece mevcut kamuoyu eğilimlerini yansıtmakla kalmayıp, üstünlükçü yaklaşımın yerine daha kapsayıcı, insan hakları merkezli bir dış politika modeline geçişin sinyallerini barındırmaktadır. Bu durum, Filistin halkının yaşadığı insanlık krizlerinin uluslararası sorumluluk ve müdahale biçimlerinin yeniden ele alınması ihtiyacını ortaya koymaktadır.