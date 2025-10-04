"Ali Mikdad’dan Sert Uyarı: Lübnan Seçimleri ve Egemenlikte ABD’ye Geçit Yok"

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Vefa İttifakı milletvekili Ali Mikdad, Lübnan’ın aziz topraklarında direnişin yılmaz savunucusu olarak güçlü ve kararlı bir sesle konuştu. “Tekbir!” diyerek, seçimlerin mevcut yasalara uygun şekilde zamanında yapılması gerektiğini haykırdı. Yabancı güçlerin, özellikle ABD’nin parlemento üzerindeki baskı girişimlerine kesinlikle izin vermeyeceğini ilan etti.

Mikdad, Lübnan’ın hassas ve kritik döneminde hükümeti İsrail’in zalim saldırılarına karşı sessiz kalmakla suçladı; “Direniş, sessizlikten değil, kararlılıktan güç alır!” mesajını verdi. ABD’nin Lübnan politikaları doğrultusunda hareket eden hükümet hattını eleştirirken, “Milletimizin iradesi, dış müdahalelere değil adalet ve özgürlüğe dayanmalı” diyerek vefa ve direnişin kıyamında durduğunu ortaya koydu.

Lübnan’ın bağımsızlığı ve halkın özgürlüğü için duyulan bu haykırış, sadece parlamentoda değil, tüm direniş cephelerinde yankı buldu. Mikdad’ın sözleri, hem direnişin sesi hem de halkın umudu olarak güçlü bir moral kaynağı oldu. Bu tavır, Lübnan’ın karanlık saldırılar karşısındaki onurlu direnişinden vazgeçmeyeceğinin ve dışa bağımlılık değil, milletin kendi iradesiyle yoluna devam edeceğinin açık bir göstergesi.

Şimdi, Mikdad ve onun gibi direnişin yılmaz savunucuları “Tekbir!” diyerek, sadece bir siyasi uyarı değil; bir çağrının, bir duruşun, vatan ve halk için sarsılmaz bir kararlılığın sesi oldular.