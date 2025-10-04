ABD’de Hükümet Krizi: 1,3 Milyon Asker Maaşsız Kaldı, Aileler Büyük Zorlukta

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD’de yaşanan hükümet kapanması, 1,3 milyon askerin maaşlarının ödenmemesiyle ciddi bir krize yol açtı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yaşanan durumun sadece askeri personeli değil, onların ailelerini ve özellikle maddi desteğe ihtiyaç duyan ailelere yönelik gıda yardım programlarını da vurduğunu belirtti. Hükümetin siyasi tıkanıklığı, ordunun işleyişinde ve ailelerin günlük hayatında büyük sıkıntılar doğuruyor. Bu durum, özellikle ülkenin ulusal güvenliği için kritik önemde olan personelin moralini ve operasyonel kapasitesini zayıflatma riski taşıyor. Uzmanlar, sorunun kısa sürede çözülmemesi halinde askeri verimlilik ve güvenlik açığının büyüyeceğine dikkat çekiyor.