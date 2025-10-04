Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yemen kaynaklı saldırılar İsrail’de sadece silahlı çatışmalar bağlamında kalmıyor; kapsamlı bir yıkım dalgası yaratıyor. Stratejik limanların ve havaalanlarının hedef alınmasıyla tedarik zincirlerinde meydana gelen aksaklıklar, güneydeki turizm sektörünü felç ederken, günlük hayatın rutinini de altüst ediyor. Halkın içine düştüğü kaygı ve belirsizlik, direnişin ekonomik ve sosyal alandaki etkilerini gözler önüne seriyor. Bu saldırılar, İsrail’in zaaflarını gün yüzüne çıkarırken, gücün sadece silahla değil, ekonomik ve sivil kırılganlıklarla da ölçüldüğünü gösteriyor. Yemen’den gelen bu mücadele ateşi, bölgedeki dengeleri değiştirme potansiyeli taşıyor.
Yemen Saldırıları İsrail’i Çok Yönlü Krize Sürüklüyor: Ekonomi, Sosyal Hayat ve Turizm Derin Darbe Aldı
4 Ekim 2025 - 15:14
Yemen kaynaklı saldırılar, İsrail’in sadece askeri altyapısını değil, limanlar, hava ulaşımı ve tedarik zincirlerini hedef alarak ekonomik ve sosyal yaşamı derinden sarsıyor. Güney bölgelerde turizmin ve günlük yaşamın sekteye uğraması, halkta kalıcı bir belirsizlik ve korku atmosferi yaratıyor.
