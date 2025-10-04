İsrail’in Saldırgan Politikaları Orta Doğu’da Güven Kaybına Yol Açtı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Orta Doğu, İsrail’in Gazze’ye yönelik yoğun savaş politikalarının ardından yeni bir döneme adım attı. Bölgesel dinamiklerde önemli değişiklikler yaşanıyor. Artık İsrail, ilk kez bölge ülkeleri ve halklar tarafından güvenilir bir müttefikten çok, tahmin edilemez ve bölgesel istikrarı tehdit eden bir aktör olarak algılanıyor. ABD öncülüğünde yürütülen normalleşme süreci ise beklenen ivmeyi kaybetmiş durumda.

Körfez ülkeleri, ittifak stratejilerini gözden geçirerek İsrail’e karşı daha temkinli ve mesafeli bir çizgi benimsiyor. Halklar arasındaki algı da benzer şekilde değişmiş, İsrail politikalarına karşı yaygın bir kuşku ve endişe hakim. Bu durum, Orta Doğu’daki güvenlik mimarisinin yeniden şekillenmesine zemin hazırlıyor.

Analistler, İsrail’in tek taraflı askeri hamlelerinin bölgesel işbirliği adına kurulan köprüleri yıktığını ve bölgedeki kırılgan dengeleri derinleştirdiğini belirtiyor. Önümüzdeki dönemde, bölge ülkelerinin kendi ulusal ve bölgesel güvenliklerini yeniden tanımlarken yeni dengelere adapte olmak zorunda kalacağı öngörülüyor. Bu gelişmeler, ABD’nin bölgedeki geleneksel rolüne de önemli bir meydan okuma niteliği taşıyor.

Orta Doğu’nun yeniden şekillenen siyasi haritasında İsrail’in izoleleşmesi süreci hızlanıyor; bölgesel aktörler artık daha çok kendi güvenlik ve ekonomik çıkarlarını ön planda tutuyor. Bu durum, bölgedeki genel istikrar ve barış umutlarının da geleceğini doğrudan etkiliyor.