Irak Başbakanı Sudani’den İslam Ülkelerine Ortak Güvenlik ve İttifak Çağrısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İslam ülkeleri arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik güçlü bir çağrıda bulundu. Bölgesel istikrar ve kalkınma açısından kritik öneme sahip bu adımda, siyasi, güvenlik ve ekonomik bağların sıkılaştırılması gerekliliğini vurguladı.

Sudani, özellikle artan bölgesel tehditler ve dış müdahaleler karşısında tek tek ülkelerin yalnız kalamayacağını ifade ederek, İslam dünyasının ortak hareket etmesi gerektiğini dile getirdi. “Güvenlik ancak ortak bir güçle teminat altına alınabilir” görüşünü öne çıkaran Irak lideri, böyle bir oluşumun sadece askeri alanda değil, krizlere hızlı ve koordineli müdahalede de hayati önem taşıyacağını belirtti.

Bu kapsamda önerilen "ortak güvenlik gücü" fikri, sadece askeri işbirliğini değil; terörle mücadele, sınır güvenliği, istihbarat paylaşımı gibi alanlarda entegre ve kapsamlı bir yaklaşıma işaret ediyor. Ayrıca Şiya es-Sudani, ekonomik entegrasyonun da güvenliğin temel taşı olduğunu ve bölgesel işbirliği olmadan sürdürülebilir kalkınmanın sağlanamayacağını kaydetti.

Irak başbakanının ortaya koyduğu bu vizyonun, İslam ülkeleri arasında bölünmüşlükleri aşarak güçlü bir dayanışma ve ortak çıkarlar etrafında birleşmenin önünü açması bekleniyor. Önümüzdeki dönemde bu önerinin, özellikle bölgesel toplantılar ve çok taraflı diplomasi arenasında ciddi şekilde ele alınması bekleniyor.

Bu girişim, bölgesel barış ve güvenlik dinamiklerinde yeni bir dönemin kapısını aralarken, İslam dünyasının dış müdahalelere karşı daha dirençli ve birlik içinde hareket etme kapasitesini yükseltebilir.