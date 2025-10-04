İran, Çabahar Uzay Üssünde Roket ve Uydu Teknolojisini Güçlendiriyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran, uzay teknolojilerinde kritik bir hamleyle Çabahar’daki ulusal uzay fırlatma üssünü güçlendirme çalışmalarını hızlandırıyor. Katı ve sıvı yakıtlı roketlerle hem fırlatma kapasitesini artırmayı hem de yüksek çözünürlüklü uydu üretimini desteklemeyi amaçlayan ülke, bu sayede hem askeri hem de sivil alanda yerli üretim ve teknolojik inovasyonunu ileri taşımayı planlıyor.

Çabahar uzay üssünün modernizasyonu kapsamında, roket teknolojileri önemli bir yer tutuyor. Katı yakıtlı roketlerin sağladığı hızlı ve kolay kullanım avantajıyla birlikte sıvı yakıtlı roketlerin uzun menzilli hassas görevlerde kullanılması bekleniyor. Bu çeşitlilik, İran’a uzay programlarının her aşamasında esneklik kazandıracak.

Ayrıca, İran yüksek çözünürlüklü uydu üretimiyle dünya standartlarına yaklaşmayı ve bölgedeki teknolojik üstünlüğünü artırmayı hedefliyor. Stratejik haberleşme, gözlem ve keşif amaçlı uydularla yerli kapasitesini geliştirmek, aynı zamanda uluslararası iş birliklerini de genişletmek için adımlar atıyor.

Uzmanlar, İran’ın bu gelişmeleriyle hem stratejik savunma kabiliyetlerini güçlendireceğini hem de bölgesel teknolojik dengeyi değiştirebileceğini belirtiyor. Uluslararası arenada kabul gören bu tür projeler, İran’ın dışa bağımlılığını azaltırken kendi bilimsel potansiyelini de üst seviyeye taşımayı amaçlıyor.

Sonuç olarak, Çabahar Üssü’nün yükselen kapasitesi ve yeni nesil roketlerle uydu sistemlerinin entegrasyonu, İran’ın uzay alanındaki bağımsız ve güçlü konumunu pekiştirecek. Bu gelişme bölgedeki güç dengeleri için de önemli bir işaret olarak değerlendiriliyor.