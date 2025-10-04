General İsmail Kaani: 20 Yıl Daha Savaşsalar da Direniş Cephesini Yok Edemezler

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı - ABNA - Genç Gazeteciler Kulübü’ne dayandırılan habere göre, General Kaani, şehit Hizbullah liderleri Seyyid Hasan Nasrallah ve Seyyid Haşim Safiuddin’in anısına Cuma gecesi İran devlet televizyonu 1. kanalına verdiği röportajda şöyle konuştu: “Eğer Siyonist rejim askeri operasyonla Hizbullah'ı silahsızlandırabilecek olsaydı, devam ederdi ve durmazdı. Ancak sahada yenilgiye uğrayınca ateşkes talebinde bulundu; çünkü artık dayanacak gücü kalmamıştı.”

“Bir Günde 350'den Fazla Füze Fırlatıldı”

General Kaani, Hizbullah'ın yalnızca savunma değil, aynı zamanda güçlü saldırılar gerçekleştirdiğini belirterek şunları ekledi: “İlk günlerden itibaren Siyonist rejimin medyası psikolojik savaş başlattı ve Hizbullah'ın bittiğini göstermeye çalıştı. Sonra da füze stoklarının tükendiğini iddia ettiler. Ancak sahadaki gerçekler bunun tam tersiydi. Ateşkesten sadece iki gün önce, Hizbullah bir günde 350’den fazla küçük ve büyük çaplı füzeyi işgal altındaki topraklara fırlattı. Bu durumu kimse konuşmuyor.”

“Siyonistler devam ederse başlarına ne geleceğini kestiremedikleri için durmak zorunda kaldılar.”

“Bu Yıl Hizbullah’ın Altın Dönemi Oldu”

Kudüs Gücü Komutanı, geçtiğimiz yılın Hizbullah için gerçek anlamda altın bir güç gösterisi dönemi olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: “Hizbullah şimdiye kadar çoğunlukla kendisine dayatılan savaşlara karşı güçlü bir savunma ile tanınıyordu. Ancak bu yıl, tamamen yeni bir ortaya çıkış modeli, inisiyatif alma ve sahayı yönetme biçimi sergiledi. Bu, daha önce görülmemiş bir modeldi.”

7 Ekim Operasyonu ve Şehit Seyyid Hasan Nasrallah ile Görüşme

Kaani, "Aksa Tufanı Operasyonu"nun başlangıcına ilişkin şu detayları verdi: “7 Ekim günü öğleden sonra Lübnan’a ulaştım. Olayın ardından şehit Seyyid Hasan Nasrallah ile ne yapılması gerektiği üzerine konuştuk. Seyyid sabah saatlerinden itibaren bu olayın dini ve ilahi sorumluluğunu derinlemesine değerlendiriyordu. Ne ben, ne Seyyid, ne de Hamas liderleri operasyonun detaylarını önceden bilmiyorduk.”

“Operasyon başladığında şehit İsmail Heniye Irak’a gitmek üzere havaalanına gidiyordu. Haber geldiğinde hemen geri döndü. Yani o da başlangıçta haberdar değildi. Bu, Gazze komutanlarının planlama ve liderlikteki yüksek düzeydeki kararlılığı, gücü ve stratejisinin bir göstergesidir.”

Seyyid Hasan Nasrallah'ın Şehadeti: Kimyasal Saldırı İddiası

Kaani, Seyyid Hasan Nasrallah’ın şehadetine ilişkin olarak da şu bilgileri verdi:“Siyonist rejim en ağır bombaları kullandı. Bu sadece bir patlama değildi. Aynı zamanda kimyasal bir operasyondu. Asıl şehadet nedeni yalnızca patlama değil, kullanılan kimyasal maddelerdi. Önlem alınmış olmasına rağmen, kullanılan maddeler onu şehit etti. Bu, normal bir saldırı değil, savaş suçu idi.”

“İsrail yetkilileri, güçlerinin üçte birinin Hizbullah tarafından güney Lübnan’da tutulduğunu ve bu yüzden Gazze’ye daha fazla baskı uygulayamadıklarını itiraf etti.”

Hizbullah’ın Yeni Dönemi ve Direnişin Geleceği

General Kaani, Hizbullah’ın son bir yılda yepyeni bir şekilde ortaya çıktığını ve şimdiye kadarki en güçlü duruşunu sergilediğini belirterek şöyle dedi:“Hizbullah kahraman liderini en zor zamanlarda, baskılar, yaptırımlar ve tehditler altındayken kaybetti. Ama geri çekilmedi. Aksine cesaretle tarihinin en önemli savaşlarından birine girdi.”

“Direniş, 20 Yıl Savaşsanız da Bitmez”

Kaani şu güçlü mesajı verdi: “Eğer 20 yıl daha direniş cephesiyle savaşsanız bile, bir cepheyi bile ortadan kaldıramazsınız. Direnişin yapısı, sürtündükçe daha da keskinleşen bir kılıç gibidir.”

“Yemenlilerle savaşmasaydınız bu duruma gelir miydiniz? Sekiz yıl savaştınız, ama onlar sizi mahcup etti. Sizin kaçtığınız gün Yemen füzelerinin menzili 800 kilometreye ulaştı. Hamas sizin attığınız bombalardan daha güçlü bombalar üretiyor ve size karşı kullanıyor. Günlük olarak can kaybı yaşıyorsunuz. Hamas'ı siz güçlendirdiniz.”

“Direniş cephesinin direnci, karşı tarafınkinden daha fazladır; çünkü bu cephenin ruhu farklıdır.”