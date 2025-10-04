Siyonist İsrail'in esir aldığı 137 aktivist Türkiye'ye getirildi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail tarafından uluslararası sularda gasp edilen Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan 36'sı Türk, 23'ü Malezyalı olmak üzere toplamda 137 kişinin Türkiye'ye getirilmesi için gönderilen THY uçağı işgalci İsrail'in Eilat kentindeki Ramon Havalimanı'ndan hareket etti.

Saat 15.50'de İstanbul Havalimanı'na ulaşan aktivistler, bazı yetkililer ve çok sayıda kişi tarafından karşılandı.

Aktivistler, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda sağlık kontrolünden geçirilecek.