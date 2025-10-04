  1. Ana Sayfa
Siyonist İsrail güçleri Suriye'de baskınlara devam ediyor

4 Ekim 2025 - 17:50
İsrail işgal ordusu, Suriye’nin güneyindeki Dera iline bağlı Cümle köyüne girerek üç Suriyeli genci esir aldı. İşgalciler evleri arayıp girişleri kapattı, ardından Golan’a çekildi. Önceki gün de Kuneytra kırsalında benzer baskınlar düzenlenmişti.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist işgal ordusunun Suriye’nin güneyinde yürüttüğü saldırgan ve yayılmacı faaliyetler devam ediyor. Lübnan merkezli el-Nehar gazetesinin aktardığına göre, işgal güçlerine bağlı bir devriye birliği Cumartesi sabahı Dera ilinin batısında, Yermuk havzasında yer alan Cümle köyüne girerek evleri bastı ve üç Suriyeli genci esir aldı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi kaynakları, işgalci askerlerin köye girdikten sonra giriş çıkışları kapattığını ve aynı anda keşif uçaklarının bölge üzerinde yoğun uçuş gerçekleştirdiğini duyurdu.

Altı zırhlı araçla köye giren işgal birliklerinin yaklaşık bir saat boyunca bölgede kaldıktan sonra işgal altındaki Golan’a çekildiği bildirildi.

Hatırlanacağı üzere, işgal ordusu bir gün önce de Kuneytra kırsalındaki Ayn Zivan ve Ayn el-Abd köylerine girerek evleri aramış, halkı taciz etmişti.

