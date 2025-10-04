Siyonist İsrail güçleri Suriye'de baskınlara devam ediyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist işgal ordusunun Suriye’nin güneyinde yürüttüğü saldırgan ve yayılmacı faaliyetler devam ediyor. Lübnan merkezli el-Nehar gazetesinin aktardığına göre, işgal güçlerine bağlı bir devriye birliği Cumartesi sabahı Dera ilinin batısında, Yermuk havzasında yer alan Cümle köyüne girerek evleri bastı ve üç Suriyeli genci esir aldı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi kaynakları, işgalci askerlerin köye girdikten sonra giriş çıkışları kapattığını ve aynı anda keşif uçaklarının bölge üzerinde yoğun uçuş gerçekleştirdiğini duyurdu.

Altı zırhlı araçla köye giren işgal birliklerinin yaklaşık bir saat boyunca bölgede kaldıktan sonra işgal altındaki Golan’a çekildiği bildirildi.

Hatırlanacağı üzere, işgal ordusu bir gün önce de Kuneytra kırsalındaki Ayn Zivan ve Ayn el-Abd köylerine girerek evleri aramış, halkı taciz etmişti.