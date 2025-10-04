Usame Hamdan: Gazze’yi yabancılar değil, Filistin halkı yönetecek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hamas’ın üst düzey yöneticilerinden Usame Hamdan, Gazze’nin geleceğine dair işgalci Amerika ve İsrail’in öne sürdüğü planlara sert bir dille karşı çıktı. Hamdan, “Gazze’yi hiçbir şekilde yabancı güçler veya dış müdahaleler yönetemez. Bu toprakların sahibi yalnızca Filistin halkıdır ve yönetim de bağımsız bir ulusal kurum tarafından üstlenilmelidir” dedi.

Hamdan, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Hamas’ın esir takası konusunda görüşmelere açık olduğunu belirterek, “Yaşayan esirler ve şehit cenazeleriyle ilgili sahada net bir gerçeklik vardır. Bu süreçte anlaşma sağlamak için en az 72 saatlik zamana ihtiyaç vardır. Bu mesele diyalog ve karşılıklı anlayışla çözülecektir” ifadelerini kullandı.

Hamas yetkilisi ayrıca, ulusal uzlaşıya dayalı bir Filistinli heyetin Gazze’nin idaresini devralması gerektiğini vurguladı. “Direnişi devre dışı bırakma, Hamas’ı siyasi sürecin dışına itme girişimleri asla başarılı olmayacaktır. Gazze yalnızca Filistinliler tarafından yönetilecektir” dedi.

Direniş cephesi kaynakları, Hamdan’ın sözlerinin Washington ve Tel Aviv’in Gazze’yi uluslararası denetim adı altında vesayet altına alma girişimlerine güçlü bir yanıt niteliği taşıdığını belirtiyor.