Hamas’ın stratejik yanıtı: ABD-İsrail komplosuna cevap

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Mehru’nun el-Mayadin’den aktardığı habere göre, siyasi uzmanlar Donald Trump’ın Gazze için sunduğu ateşkes planının, uluslararası hukukun temel ilkeleriyle açıkça çeliştiğini vurguladı. Uzmanlar, “her ne pahasına olursa olsun dayatılan bir barış”ın aslında adaletsizlik, şiddet ve istikrarsızlığı beraberinde getireceğini belirtti.

Hazırlanan raporda Trump’ın sunduğu taslağın, Uluslararası Adalet Divanı’nın 2024 yılında verdiği ve İsrail rejiminin işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiğini vurgulayan görüşle de taban tabana zıt olduğunun altı çizildi. Planın 11 temel eksik ve tehlikeli yönü şu şekilde sıralandı:

Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı garanti altına alınmıyor, bağımsız devlet şartı muğlak önkoşullara bağlanıyor.

Önerilen “geçici hükümet” Filistin halkını temsil etmiyor, ABD kontrolünde işlevsiz bir mekanizma öngörüyor.

“Uluslararası güvenlik gücü” adı altında, siyonist işgalin ABD öncülüğünde yeniden tahkim edilmesi hedefleniyor.

Gazze’nin süresiz silahsızlandırılması dayatılırken, İsrail’in saldırı gücü sorgulanmıyor.

Ekonomik kalkınma söylemleri, Filistin kaynaklarının sömürülmesine kapı aralıyor.

İsrail’in işlediği savaş suçları, tazminat ve hesap verme yükümlülükleri tamamen yok sayılıyor.

İsrailli esirlerin serbest bırakılması garanti edilirken, Filistinli esirler için sınırlı ve belirsiz bir iade öngörülüyor.

Plan; yerleşimlerin durdurulması, Kudüs’ün statüsü, mültecilerin dönüş hakkı gibi temel meseleleri tamamen görmezden geliyor.

BM kurumlarının (özellikle UNRWA) rolü sıfırlanıyor, Filistinliler uluslararası destekten mahrum bırakılmak isteniyor.

Bu koşullar altında uzmanlar, Trump planının işgal rejiminin çıkarlarına hizmet eden bir “dayatma projesi” olduğunu ve kalıcı barışı değil, yeni krizlerin zeminini hazırladığını kaydetti.

Öte yandan Hamas, bu plan karşısında dikkatli ve sorumlu bir tavır aldı. Şihab’a konuşan siyonist rejim uzmanı Firas Yaghi, Hamas’ın planın belirsizliklerini ustaca kullanarak topu ABD ve İsrail’in sahasına attığını söyledi. Hamas, cevabını yalnızca kendi doğrudan sorumluluk alanı olan esir meselesi ve yönetim aktarımıyla sınırladı; Gazze’nin geleceği, silahsızlandırma ve ulusal meseleleri ise tüm Filistinli grupların ortak kararına bıraktı.

Yaghi’ye göre Hamas’ın bu tavrı, hareketin hem sorumluluk sahibi hem de müzakere yetkinliğini bir kez daha ispatladı. Böylelikle Hamas, esir takasında olası bir anlaşmazlığın sorumluluğunu ABD-İsrail’in üzerine yıktı.