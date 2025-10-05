Federal Mahkeme Trump’ın Portland’a Muhafız Gönderme Emrini Durdurdu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD iç sahasında yaşanan yeni bir hukuki mücadele, federal mahkemenin Trump yönetiminin eylemine geçici bir fren koymasıyla gündemde. Başkan Donald Trump, Oregon’un en büyük şehri Portland’daki güvenlik sorunlarını gerekçe göstererek 200 Ulusal Muhafız askerini konuşlandırma kararı almıştı. Ancak Oregon eyalet idaresi, bunu federal yetkinin sınırlarını aşan, eyalet özerkliğine müdahaleci bir hamle olarak yorumladı. Bu çıkmaz, mahkemenin geçici durdurma kararıyla alevlendi.

Oregon yönetiminden yapılan açıklamalara göre, Trump’ın talimatı anayasal sınırların ötesinde ve eyalet işlerine haksız bir müdahale teşkil ediyor. Federal mahkemenin kararı, bu noktada eyaletin idari otonomisini koruma ve federal müdahaleyi kısıtlama amaçlı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Böylece Trump’ın Portland’a asker yollama girişimi, hukuki engelleme ile şimdilik durdurulmuş oldu. Gelişmelerin ilerleyen günlerde nasıl şekilleneceği kamuoyunun ve hukuk çevrelerinin merak konusu.