Kim Jong-un'dan ABD ve Güney Kore'ye Çarpıcı Karşı Hamle: Özel Unsurlar Gönderildi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Kuzey Kore rejiminin tepkisi bölgede tansiyonun yeniden yükseldiğine işaret ediyor. Kim Jong-un, son yaptığı açıklamada ABD ve Güney Kore'nin düzenlediği ortak askeri tatbikatlara güçlü bir karşı duruş sergiledi. Tatbikatların "bölgesel barışı tehdit eden tehlikeli senaryolar" olduğunu belirten lider, bu duruma karşılık olarak Kuzey Kore'nin "özel unsurlarını" sınır bölgesine gönderdiğini kaydetti.

Kim’in mesajları, hem diplomatik hem de askeri anlamda sert bir üslup taşıyor. ABD ile Güney Kore'nin tatbikatlarının Kuzey'in güvenliğine doğrudan bir meydan okuma olarak algılandığını ve bunun neticesinde “karşı tedbirlerin” kaçınılmaz hâle geldiğini söyledi. Özel unsurların tam olarak hangi görevlerde bulunacağına dair detay verilmezken, bu hamlenin bölgedeki istikrarı daha da hassaslaştırabileceği düşünülüyor.

Bölgede yaşanan bu gelişmeler, Kuzey Kore’nin nükleer ve füze programlarıyla birlikte uluslararası toplumun dikkatini çekmeye devam ediyor. Uzmanlar, Kim’in bu adımını Washington ve Seul’e karşı yapılan psikolojik ve stratejik bir baskı olarak değerlendiriyor. Ayrıca, hareketin Washington ile Kuzey arasında mevcut gerginliklerin derinleşebileceğine işaret ettiğini belirtiyorlar.

Son dönemde artan askeri hareketlilik ve karşılıklı açıklamalar, Kore Yarımadası’nın güney ve kuzey sınırında tansiyonun yüksek olduğu sinyalini veriyor. Bölgedeki en küçük yanlış anlaşılma bile konfrontasyona dönüşebilir ihtimali, uluslararası aktörlerin bölgeye yönelik yakından takiplerini artırmasına neden oluyor. Kim Jong-un’un açıklamaları, Kuzey Kore'nin yalnızca güç gösterisi yapmakla kalmayıp aynı zamanda diplomatik masada elini güçlendirmeye çalıştığını gösteriyor.