Greta Thunberg İsrail’de Gözaltında İddiaları: Kötü Muamele ve Zorla Bayrak Öptürme

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İngiliz The Guardian gazetesi, İsveçli genç iklim savunucusu Greta Thunberg’in İsrail’de gözaltına alınırken yaşadıklarına dair çarpıcı bir rapor yayımladı. Haberde, Thunberg’in insan hakları standartlarına aykırı koşullarda, pireli ve sağlıksız bir hücreye konulduğu, burada fiziksel şiddet gördüğü ve zorla İsrail bayrağını öpmeye mecbur bırakıldığı iddialarına geniş yer verildi. Aktivistin yanında bulunanlar da bu muameleye şahit olduklarını belirtirken, olayın uluslararası toplumda infiale yol açtığı vurgulandı.

