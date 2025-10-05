  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Foto

Greta Thunberg İsrail’de Gözaltında İddiaları: Kötü Muamele ve Zorla Bayrak Öptürme

5 Ekim 2025 - 16:17
News ID: 1735263
Greta Thunberg İsrail’de Gözaltında İddiaları: Kötü Muamele ve Zorla Bayrak Öptürme

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in İsrail’de gözaltına alınması ve ardından maruz kaldığı kötü muamele iddiaları, İngiliz gazetesi The Guardian tarafından ayrıntılı şekilde gündeme getirildi. Thunberg’in insan hakları ihlallerine ilişkin yanıt aradığı süreçte yaşanan şaşırtıcı gelişmeler, uluslararası kamuoyunun da dikkatini çekti.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İngiliz The Guardian gazetesi, İsveçli genç iklim savunucusu Greta Thunberg’in İsrail’de gözaltına alınırken yaşadıklarına dair çarpıcı bir rapor yayımladı. Haberde, Thunberg’in insan hakları standartlarına aykırı koşullarda, pireli ve sağlıksız bir hücreye konulduğu, burada fiziksel şiddet gördüğü ve zorla İsrail bayrağını öpmeye mecbur bırakıldığı iddialarına geniş yer verildi. Aktivistin yanında bulunanlar da bu muameleye şahit olduklarını belirtirken, olayın uluslararası toplumda infiale yol açtığı vurgulandı.

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in İsrail’de gözaltı sürecinde maruz kaldığı iddia edilen kötü davranışlar, The Guardian’ın özel haberiyle ortaya kondu. Raporda, Thunberg’in sağlıksız hücre koşulları ve fiziksel şiddetle karşı karşıya bırakıldığı anlatılıyor. Ayrıca aktivistin, psikolojik baskı altında İsrail bayrağını öpmek zorunda bırakılması, olayın boyutlarını daha da ciddi hale getiriyor. Bu gelişme, küresel çevre aktivizminde önemli bir figür olan Thunberg’in direnişine yönelik baskıların arttığı yorumlarına neden oldu.

The Guardian’ın yayımladığı haberde, genç iklim lideri Greta Thunberg’in İsrail gözaltısında yaşadığı zor anlar detaylandırıldı. Kötü muamele ve zorla bayrak öptürme iddiaları, insan hakları savunucuları tarafından kınanırken, Thunberg’in sadece çevre meselesiyle değil, özgürlük ve adalet talepleriyle de karşı karşıya kaldığına işaret edildi. İsrail makamlarından henüz resmi bir açıklama gelmezken, uluslararası kamuoyundan gelen tepkinin giderek büyüdüğü belirtiliyor.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha