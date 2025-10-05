Gazze'de Bombardıman Aralıksız Sürüyor: Trump'ın Çağrısı Karşılık Bulmadı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD Başkanı Donald Trump’ın diplomatik girişimlerine rağmen İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırıları hız kesmeden devam ediyor. Trump, bölgedeki şiddetin durdurulması için İsrail yönetimine acil çağrıda bulunmuş, saldırıların durması halinde barış ve istikrar için yeni bir fırsat yakalanabileceğini belirtmişti. Ancak, sahadan gelen son bilgiler çatışmaların tırmandığını ve bombardımanların özellikle yoğunlaştığını gösteriyor.

Gazze’de İsrail ordusunun hedef aldığı noktalar arasında askeri tesislerin yanı sıra yerleşim alanları ve kritik altyapı bulunuyor. Bu durum, sivillerin yoğun zarar görmesine ve insani koşulların hızla kötüleşmesine yol açıyor. Sağlık kuruluşlarının raporlarında, yaralı sayısının her geçen gün arttığı, hastanelerin kapasitesinin zorlandığı kaydediliyor. Bölgedeki nüfusun büyük kısmını oluşturan siviller, yaşamlarını sürdürmek için temel ihtiyaç malzemelerine erişimde büyük zorluk yaşıyor.

Diplomatik çevrelerde Trump’ın çağrısının bölgedeki taraflar üzerinde henüz somut bir etkisi olmadığını belirten uzmanlar, çatışmanın devam etmesinin bölgesel istikrarı tehdit ettiğinin altını çiziyor. Uluslararası toplumdan barış çağrılarının yükseldiği bu süreçte, çatışmanın sonlandırılması için somut adımların ivedilikle atılması gerektiğine dikkat çekiliyor.

Bölgede yaşanan gelişmeler, Trump’ın diplomasi çabalarının şu anlık çatışmaları durdurmakta yetersiz kaldığını gözler önüne sererken, Gazze’deki insanlık dramı derinleşerek sürüyor.