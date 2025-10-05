Yemen’den Fırlatılan Füze İsrail’de Kriz Yarattı: Ben Gurion Havalimanı Kapatıldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail için kritik bir güvenlik alarmı dün Yemen’den atılan bir füzenin varlığıyla patlak verdi. İsrail makamları, erken saatlerde Ben Gurion Havalimanı’nı geçici olarak kapatma kararı aldı. Operasyonel faaliyetler, bölge güvenliği sağlanana kadar durduruldu. Bu gelişme, filistin-İsrail çatışmalarının gündem maddesi olduğunu bir kez daha kanıtladı; zira Yemenli milislerin Gazze’ye yönelik İsrail saldırıları ardından misilleme amaçlı saldırıya geçtiği anlaşıldı.

Bu olay, Yemen’in bölgedeki güç dengesini değiştirmek, Gazze’ye ciddi destek vermek adına attığı adımlardan biri olarak kabul ediliyor. Uzmanlar, bu füzenin sadece bir saldırı aracı değil, aynı zamanda uluslararası politikada dayanışmanın ve bölgesel mücadelenin bir sembolü olduğunu belirtiyor. İsrail kamuoyunda ve uluslararası arenada geniş yankı bulurken, bölgedeki tansiyonun daha da yükselmesine neden olduğu değerlendiriliyor.

Bölgede yaşanan gelişmeler ışığında, İsrail’in savunma hazırlıklarının artırılması, diplomatik kanalların daha da yoğunlaşması bekleniyor. Ben Gurion Havalimanı'nın açılması için çalışmalar hızla sürerken, yaşananlar bölgedeki savaşın sadece toprakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda teknolojik ve psikolojik bir mücadele olduğunu gözler önüne serdi.