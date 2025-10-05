Hizbullah'dan Trump’ın Gazze Planına Sert Eleştiri: “İsrail’in Kılıfına Sokulmuş Bir Proje”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Hizbullah’ın üst düzey liderlerinden Şeyh Naim Kasım, ABD’nin Gazze politikası üzerine bomba etkisi yaratan açıklamalar yaptı. Kasım, söz konusu planın, İsrail’in geçmişte askerî müdahalelerle başaramadığı hedefleri, şimdi daha ince siyasi yöntemlerle gerçekleştirme çabası olduğunu vurguladı. Kasım’a göre bu strateji, adeta İsrail’in başarısız trajedilerinin ABD tarafından yeniden paketlenmiş versiyonu.

