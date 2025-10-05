Türkiye genelinde yürüyüş: Gazze için "Özgürlüğe Yürüyoruz" çağrısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Filistin'in özgürlüğü ve Küresel Sumud Filosu'na destek için bir araya gelen Filistin'e Destek Platformu, "Özgürlüğe Yürüyoruz" çağrısıyla, bugün Türkiye genelinde eş zamanlı yürüyüş yapacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de alanlara çıkılıyor

Filistin'e Destek Platformu çatısı altında bir araya gelen STK temsilcileri, 5 Ekim Pazar günü İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde yapılacak yürüyüşe katılım çağrısı yaptı.

İstanbul'daki yürüyüş; Ayasofya Camii'nden başlayacak yürüyüş, Eminönü Meydanı'nda mitingle son bulacak.

Metro İstanbul’dan açıklama

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından "Sultanahmet-Eminönü güzergahında yapılan yürüyüş nedeniyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda; T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Kabataş-Eminönü ve Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." açıklamasını yaptı.

Ankara'da da yürüyüş düzenleniyor

Ankara'daki yürüyüş ise Melike Hatun Camisi'nden başlayacak.

On binlerce kişinin katılması beklenen yürüyüş 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda tamamlanacak.