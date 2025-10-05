Ticaret Yolları mı, Deniz Operasyonları mı? Suudi-İngiliz Sahil Güvenlik İttifakı Detayları

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Resmi söyleme göre, Suudi Arabistan ve İngiltere’nin başlattığı bu sahil güvenlik operasyonları, kaçakçılığı önlemek ve ticaret yollarını güvence altına almak için planlandı. Ancak uzmanlar ve yerel kaynaklar, esasen hedefin Ensarullah’a ait deniz operasyonlarını sınırlamak ve hareket kabiliyetlerini daraltmak olduğunu belirtiyor. Plan, Yemen’deki istikrarsızlığın denizden kaynaklanan tehditlerini azaltmak üzere şekilleniyor. Ayrıca, sahil güvenlik birimlerine uluslararası mali ve askeri destek sağlayarak, bölgesel dengeyi Suudi ve İngiliz lehine çevirmek hedefleniyor.

Bu plan sadece ticaretin korunmasının ötesinde, bölgesel güç dengelerini de etkiliyor. Ensarullah’ın deniz operasyonları, Suudi Arabistan ve müttefikleri için önemli bir tehdit unsuru olarak görülüyor. İngiltere’nin de dahil olması, Batı’nın bölgedeki askeri ve siyasi varlığını pekiştirme çabasının bir parçası. Planın finansman ve teknik altyapısı, bölgesel deniz trafiğini daha sıkı denetim altında tutmayı mümkün kılıyor ve böylece başka aktörlerin bölgedeki etkinliğini sınırlandırmaya hizmet ediyor.

İttifak çerçevesinde, Yemen sahil güvenlik güçlerinin önümüzdeki on yıl içinde uluslararası yardımlarla mali olarak desteklenmesi ve askeri kabiliyetlerinin artırılması planlanıyor. Bu gelişme, bölgedeki deniz güvenliğini artırmakla kalmayıp Suudi-İngiliz etkisini de güçlendirecek. Böylelikle, ticaret yollarının güvenliği sağlanırken, aynı zamanda bölgedeki siyasi aktörlerin stratejik hedeflerine daha fazla ağırlık verebilecekleri bir ortam yaratılıyor.