Türkiye'nin Büyük Şehirlerinde Gazze İçin Destek Yürüyüşleri Düzenlendi + VİDEO

Türkiye genelinde, özellikle İstanbul, Ankara ve Diyarbakır gibi büyük şehirlerde, Gazze halkına destek göstermek için geniş katılımlı yürüyüşler düzenlendi. Yürüyüşlerde, katılımcılar barış ve insan haklarına vurgu yaparak, Gazze'deki insani duruma dikkat çekti. Türkiye'nin farklı kesimlerinden gelen insanlar, dayanışma mesajları vererek şiddetin son bulmasını talep etti.

Bu destek hareketi, yerel halkın uluslararası kamuoyunda Gazze'nin yaşadığı zorluklara karşı duyarlılığını artırmayı amaçlıyor. Gazze için gerçekleştirilen bu yürüyüşler, Türkiye'nin birçok şehrinde barış ve kardeşlik çağrısının seslendirilmesiyle devam ediyor.