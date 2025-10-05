İran para biriminden 4 sıfır atıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Meclisi, ulusal para biriminden dört sıfırın kaldırılmasını öngören yasa tasarısını onayladı. İran resmi haber ajansının aktardığına göre, Meclis’in olağan oturumunda Anayasayı Koruyucular Konseyi’nin tasarıya yönelik itirazları görüşüldü. 263 milletvekilinin katıldığı oylamada 144’ü “evet”, 108’i “hayır” ve 3’ü “çekimser” oy kullandı.

Yeni düzenlemeye göre, ulusal para birimi riyal olarak kalacak ve alt birimi kıran (kuruş) olacak. Mevcut 10 bin riyal, yeni riyal sisteminde 1 riyale eşdeğer sayılacak.

Eski banknot ve madeni paralar toplatılacak

İran, geçiş sürecini en fazla 3 yıl olarak belirledi. Bu dönemde eski banknot ve madeni paralar toplatılacak. Sıfırların kaldırılmasıyla, ülke ekonomisinde hesap ve işlemlerin daha kolay ve pratik hale gelmesi hedefleniyor. İran Meclisi’nde toplam 290 milletvekili görev yapıyor.