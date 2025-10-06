Kahire’de Başlayan Dolaylı Müzakereler: Hamas, İsrail ve ABD Ateşkes ve Esir Takası İçin Masada

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Hamas, İsrail ve ABD’nin katıldığı dolaylı müzakereler, Mısır’ın başkenti Kahire’de resmen başladı. Taraflar, Gazze’de artan çatışmaların sonlandırılması ve bölgedeki insani krizin hafifletilmesi için ateşkes sağlanması üzerinde yoğun diplomatik görüşmelere odaklanıyor. Ayrıca, uzun zamandır devam eden esir meselesinin çözümü, bu müzakerelerin kritik gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Mısır’ın arabuluculuğunda gerçekleştirilen bu süreç, özellikle bölge istikrarını sağlama adına önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Katılımcılar, doğrudan masaya oturmasa da yoğun ve yapıcı bir dolaylı iletişim ağı üzerinden taleplerini, önceliklerini ve endişelerini paylaşıyor. Uzmanlar, bu şekilde yürütülen müzakerelerin, her iki tarafın tehdit algılarını azaltarak kalıcı bir ateşkes zeminini oluşturabileceğini değerlendiriyor.

Rapordaki bilgiler ışığında, Hamas’ın esir takası konusundaki özellikle özgür bırakılmasını istediği kişilere dair talepleri ile İsrail’in güvenlik kaygıları arasında köprü kurma çabaları dikkat çekiyor. ABD’nin bu süreçte diplomasinin koordinatörü rolünü üstlenmesi, her iki tarafın güveninin tesis edilmesi açısından stratejik bir öneme sahip. Ayrıca, müzakerelerde insani yardımın artırılması ve Gazze’nin altyapı sorunlarının çözümüne yönelik maddeler de gündeme geliyor.

Bu görüşmelerin başarıyla sonuçlanması halinde, uzun süredir süren çatışmaların hafiflemesi ve binlerce sivile nefes aldıracak bir dönemin başlaması bekleniyor. Ancak taraflar arasındaki derin güvensizlik ve geçmişteki başarısız müzakere deneyimleri, sürecin zorluklarına işaret ediyor. Mısır’ın arabuluculuğundaki bu yoğun diplomatik çabanın gecikmeden somut adımlara dönüşmesi bölge barışını tesis etme açısından kritik öneme sahip.

Kahire’de başlayan bu kritik diyalog, Orta Doğu’daki gerilimi azaltmayı amaçlayan yeni bir barış arayışının simgesi olarak kayda geçiyor. Dünyanın gözü bu görüşmelerde ve gelecek gelişmelerin, bölgedeki insanlık dramını sona erdirme yolunda ne kadar etkili olacağı merakla bekleniyor.