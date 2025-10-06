Suriye’de Tartışmalı Seçimler: HTŞ Rejimi Halkın Üçte Birini Dışlayarak Kontrol Bölgelerinde Parlamentoyu Belirliyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Suriye’de, HTŞ rejiminin organize ettiği parlamento seçimleri, ülkenin demografik gerçeklerini ve siyasi dinamiklerini görmezden gelerek yalnızca rejimin denetimindeki bölgelerde gerçekleştirildi. Bu tercih, ülke nüfusunun yaklaşık üçte birinin yaşadığı ve rejimin kontrolü dışında kalan çok geniş alanlardaki halkın seçimlerin dışında kalması anlamına geliyor. Halkın doğrudan iradesi ile katılımının sınırlandığı bu sistemde, Meclis üyelerinin üçte biri Colani adı verilen mekanizma aracılığıyla atama yoluyla belirlenecek. Bu durum, parlamentonun halkın gerçek temsilcilerinden çok, rejimin belirlediği kişilerce şekillendiğini gösteriyor.

HTŞ rejiminin bu seçim sistemi, kamuoyunda ‘temsil değil, kontrol’ olarak nitelenirken siyasi analistler seçimlerin özgürlük ve demokratik normlarla bağdaşmadığını vurguluyor. Seçimlerin sadece belirli alanlara sıkıştırılması ve geniş halk kitlelerinin dışlanması, Suriye’deki siyasi meşruiyet tartışmalarını daha da yoğunlaştırdı. Demokrasi ve halkın yönetime katılımı adına ciddi bir zemin eksikliği söz konusu. Seçim sürecinin bu haliyle, Suriye’de kalıcı bir siyasi çözüm ve istikrar sağlama iddiasının temelleri sarsılmış durumda.

Bölgedeki durumun karmaşıklığı göz önünde tutulduğunda, bu tür sınırlamalara sahip seçimlerin rejimin meşruiyet kazanma çabası olduğu net biçimde ortaya çıkıyor. Ancak halkın büyük bir kesiminin oy hakkından mahrum bırakılması, sisteme olan güvenin zedelenmesine ve siyasi istikrarsızlığın sürmesine neden oluyor. Bu tablo, Suriye krizinin demokratik çözüm umutlarını ciddi şekilde gölgeliyor ve ülkedeki siyasi tıkanıklığın uzun vadeli devam edeceğine işaret ediyor.

Sonuç olarak, Suriye’de yapılan parlamenter seçimler demokratik normlarla bağdaştırılamazken, rejimin denetimindeki alanlar ve sınırlı katılımla yürütülen bu süreç, halkın gerçek temsilini ve siyasi çoğulculuğu engelleyen bir yapı ortaya koyuyor. Bu durum, ülkede siyasi reform ve barış arayışlarının önündeki en büyük engellerden biri olarak dikkat çekiyor.