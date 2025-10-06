Lübnan Siyasetinde Gerilim: Başbakan Selam’ın Risale Derneği Kapatma Girişimi Hizbullah ve Cumhurbaşkanından Sert Tepki Aldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan siyaset sahnesinde yeni bir gerilim dalgası yükseliyor. Başbakan Nevaf Selam’ın Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen Risale Derneği’nin kapatılması yönündeki girişimi, özellikle ülkenin en güçlü ve etkili aktörlerinden biri olan Hizbullah’la Cumhurbaşkanı Jozef Aun’un sert tepkisiyle karşılandı. Bu gelişme, Lübnan’daki mevcut siyasi kriz ve kutuplaşmanın daha da derinleşeceği endişelerini artırıyor.

Risale Derneği, Hizbullah tarafından uzun süredir destek gören sivil bir oluşum olarak biliniyor. Başbakan Selam’ın bu derneğin kapatılmasını bakanlar kurulu gündemine getirmesi, sadece siyasi bir hamle değil, aynı zamanda bölgedeki güç dengelerinin sorgulandığı bir meydan okuma anlamı taşıyor. Cumhurbaşkanı Aun ve Hizbullah, bu adımı Lübnan’ın iç barışı ve istikrarını tehdit eden bir hareket olarak değerlendiriyorlar. Özellikle Hizbullah kanadı, bu karara karşı çıkarken, hükümetin bu tür kararları alırken toplumun hassasiyetlerini göz önünde bulundurması gerektiği vurgusu yapılıyor.

Siyasi analistler, bu gelişmenin Lübnan’daki mevcut derin ayrışmaların bir yansıması olduğunu ve ülkede taraflar arasında kırılgan bir denge bulunduğunu belirtiyor. Başbakan Selam’ın riske ettiği bu hamlenin, siyasi ittifaklarda sarsıntıya yol açabileceği ve hükümet işleyişini daha da zorlaştıracağı yorumları yapılmakta. Hizbullah ise kendine yakın yapıların hedef alınmasına karşı sert duruş sergileyerek, bu süreçte gücünü ve bölgedeki etkinliğini korumaya çalışıyor.

Lübnan’da yaşanan bu kriz ortamı, halka yansıyan ekonomik sorunlar ve sosyal sıkıntılarla birleşince ülke yönetimindeki gerginliği artırıyor. Devlet kurumlarına güvenin azaldığı böylesi bir ortamda, siyasi aktörlerin anlaşmazlıklarının derinleşmesi, halkın temel ihtiyaçlarının karşılanmasında daha da büyük zorluklar yaşanmasına neden oluyor. Bu yüzden, uzmanlar Lübnan’ın siyasi krizi aşabilmesi için diyalog ve uzlaşı kültürünü yeniden tesis etmenin şart olduğunu vurguluyor.

Sonuç olarak, Başbakan Nevaf Selam’ın Risale Derneği’ni kapatma kararı, Lübnan’daki mevcut siyasi gerilimi daha da körükleyecek ciddi bir kırılma noktası olarak öne çıkıyor. Ülkede barış ve istikrar arayışlarının devam ettiği bu kritik süreçte, tarafların birbirini anlama ve ortak paydada buluşma çabalarının artması büyük önem taşıyor. Aksi halde, siyasi çekişmelerin toplumun tüm kesimlerinde huzursuzluk yaratmaya devam edeceği ve krizin derinleşeceği kaçınılmaz görünüyor.