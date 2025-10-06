Hizbullah, Hamas’ın Trump’ın Gazze Planına Direnişini Diğer Filistinli Gruplarla Birlikte Destekliyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Hizbullah, Hamas’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planına yönelik sert karşı duruşunu güçlü bir dayanışma ile desteklediğini duyurdu. Hizbullah yetkilileri, Hamas’ın direniş eksenindeki diğer Filistinli örgütlerle uyumlu hareket ederek planı reddetmesinin stratejik bir kararlılık olduğunu vurguladı. Bu tutumun, Filistin direniş hareketlerinin bölgesel ve uluslararası baskılara karşı ortak cephede durduğunu ve ABD’nin dayatmalarına karşı birlik mesajı verdiğini gösterdiği belirtildi. Uzmanlar, Hizbullah’ın bu destek açıklamasını bölgedeki direniş ekseninde dayanışma ve güç birliğinin önemli bir simgesi olarak yorumluyor.