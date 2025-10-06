Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Hizbullah, Hamas’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planına yönelik sert karşı duruşunu güçlü bir dayanışma ile desteklediğini duyurdu. Hizbullah yetkilileri, Hamas’ın direniş eksenindeki diğer Filistinli örgütlerle uyumlu hareket ederek planı reddetmesinin stratejik bir kararlılık olduğunu vurguladı. Bu tutumun, Filistin direniş hareketlerinin bölgesel ve uluslararası baskılara karşı ortak cephede durduğunu ve ABD’nin dayatmalarına karşı birlik mesajı verdiğini gösterdiği belirtildi. Uzmanlar, Hizbullah’ın bu destek açıklamasını bölgedeki direniş ekseninde dayanışma ve güç birliğinin önemli bir simgesi olarak yorumluyor.
Hizbullah, Hamas’ın Trump’ın Gazze Planına Direnişini Diğer Filistinli Gruplarla Birlikte Destekliyor
6 Ekim 2025 - 18:31
Hizbullah, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’ye dair önerdiği plana karşı Hamas ve diğer Filistinli direniş örgütlerinin ortaklaşa aldığı direnç tutumunu tam destekleyeceğini açıkladı. Bu dayanışma, bölgedeki direniş cephesinin kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.
