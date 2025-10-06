Uzmanlardan Değerlendirme: Hamas’ın Trump’ın Ateşkes Planına Yanıtı Filistin Onurunu Koruyan Stratejik Hamle

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Bölge uzmanlarından biri, Hamas’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın sunduğu ateşkes planına verdiği yanıtın diplomatik anlamda Filistin halkının onurunu koruyan ve Trump yönetimini zor durumda bırakan en etkili strateji olduğunu ifade etti. Uzman, Hamas’ın bu tavrının sadece politik bir duruş olmanın ötesinde, direnişin bölgesel güç dengeleri üzerindeki etkisini artıran önemli bir mesaj olduğunu vurguladı. Bu yanıtla Hamas, hem Filistin halkının beklentilerini karşılamış hem de ABD’nin planının meşruiyetini ciddi şekilde sorgulamaya açmış oldu. Analiz, bu tutumun Filistin mücadelesinin stratejik zekâ ve kararlılık üzerinde yükseldiğini, direniş ekseninin diplomatik ve saha açısından güçlü ve etkili kaldığını ortaya koyuyor.