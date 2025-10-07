2026’da Ehliyet, Pasaport, MTV, Yemek Ücreti Ve Yurt Dışı Çıkış Harcı Ücretleri Değişiyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı - ABNA - Ekim ayı enflasyon rakamlarının önümüzdeki günlerde açıklanmasıyla beraber Yeniden Değerleme Oranı da belli olacak. Oranın belli olmasıyla birlikte de 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren, pasaport, kimlik, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı, yemek ücreti, IMEI kayıt ücreti ve ulaşım ücretleri gibi pek çok kalemde ücretler yükselecek. Peki ne kadar olacak? 2026 zam oranları ne kadar olacak?

NTV’nin haberine göre, Yeniden Değerlendirme Oranı geçen yıl yüzde 43,93 olarak açıklanmıştı bu yıl ise oranın yüzde 22-24 aralığında olması bekleniyor. Yeniden Değerleme Oranı’nın açıklanmasıyla beraber de vergi, harç, ceza, çalışanların yemek ücretleri, ulaşım giderleri, kira vergisindeki istisna, temettü geliri olanların beyan sınırı, 5 yıl içinde alınan ve satılan gayrimenkullerden elde edilen kazanç vergisi, fatura ve amortisman sınırı, binek oto giderleri, emlak vergisi, IMEI kayıt ücreti, yurt dışı çıkış harcı gibi çok sayıda kalemde değişiklikler yaşanıyor

Halen en düşük 240 TL + KDV olarak uygulanan yemek kartı ücretlerinin Yeniden Değerleme Oranı’nın yüzde 23 olması halinde KDV hariç 295.2 liraya çıkması bekleniyor.

Mevcutta 5678,6 TL olan B ehliyet harcı, tahmini yüzde 23 artışla 6984,7 TL’ye çıkmasının da beklentiler arasında olduğu belirtiliyor.

Bunun yanı sıra 15 TL’lik ehliyet yenilemenin tahmini yüzde 23 artışla 18,5 TL’ye, 340 TL’lik yeni ehliyetleri yenilemenin tahmini yüzde 23 artışla 418,2 TL’ye, 1420 TL’lik değerli kağıt bedelinin tahmini yüzde 23 artışla 1746,6 TL’ye, 2359,4 TL’lik 6 aylık pasaport harcının tahmini yüzde 23 artışla 2902,1 TL’ye, 1135 TL’lik pasaport defter değerinin tahmini yüzde 23 artışla 1396,1 TL’ye, 185 TL’lik değiştirme nedeniyle kimlik kartı ve kimlik kartı kayıp bedelinin tahmini yüzde 23 artışla 227,6 TL’ye çıkması beklentiler arasında.

İşverenler tarafından çalışanlara servis imkanı sağlanmadığı hallerde, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin (2025 yılında) 126 liraya kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna tutuluyordu. Söz konusu rakamın 155 lira olması beklentiler arasında.

IMEI kayıt ücretinin de 45 bin 614 TL’den 56 bin TL seviyelerine yükselmesi beklentiler arasında. Yine bin lira olan yurt dışı çıkış harcının da yüzde 23 artması durumunda bin 230 liraya yükselmesi bekleniyor.

Kira gelirlerini beyan eden mükellefler için istisna uygulanıyor. 2025 yılında bu tutar 47 bin liraydı, yüzde 23 oranında artması tahmin edildiğinde kira istisnasının 57 bin 810 liraya çıkması bekleniyor. (Kira istisnası, bir yıllık kira geliri eğer 47 bin liranın altında kalıyorsa vergi ödemesinin çıkmaması anlamına geliyor.)

Temettü gelirleri, iş yeri kira gelirleri veya birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirleri gibi, tevkifata (vergi kesintisi) tabi menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarının beyanında kullanılan sınır tutarının 330 bin liradan 405 bin 900 liraya çıkması bekleniyor. Herhangi bir tevkifat veya istisna uygulamasına tabi olmayan gayrimenkul ve menkul sermaye iratlarında (yurtdışı banka faiz geliri gibi) ise 18 bin liradan 22 bin 140 liraya yükselmesi bekleniyor.

Ticari faaliyet kapsamında yapılan satışlar hariç olmak üzere, en az 5 yıl süreyle elde tutulduktan sonra satılan gayrimenkullerden sağlanan kazançtan gelir vergisi ödenmiyor. 5 yıllık süre dolmadan satılan gayrimenkullerden sağlanan kazançlar için istisna tutar 120 bin liradan 147 bin 600 liraya çıkması bekleniyor.

Fatura düzenleme sınırı ve doğrudan gider yazılabilecek demirbaşlara ait sınır 9 bin 900 liradan 12 bin 177 liraya yükselmesi bekleniyor.

Kiralanan binek otomobillerinin her birine ait aylık kira bedeli 2025 yılında 37 bin lira olmuştu. Yüzde 23 artması tahmin edildiğinde bu rakamın 45 bin 510 lira olması bekleniyor. Satın alınan binek otomobillerde ise yine 2024 yılında ÖTV ve KDV tutarlarının en fazla 990 bin liralık kısmı gider kabul edilebiliyordu. Bu tutarın 1 milyon 217 bin 700 liraya yükselmesi bekleniyor. Ayrıca binek otomobillere ilişkin yakıt, tamir, bakım, otopark, otoyol, köprü, sigorta gibi giderlerin de en fazla yüzde 70’i kazançtan düşülebiliyor. ÖTV ve KDV hariç ilk iktisap bedeli (2025 yılı için) 1 milyon 100 bin lirayı, bu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak satın alındığı hallerde, amortismana tabi tutarı (yine 2025 yılı için) 2 milyon 100 bin lirayı aşan binek otomobillerinde, en fazla bu tutarlara isabet eden amortismanlar kazançtan indirilebiliyor. Söz konusu sınırlar 2025 yılında sırasıyla 1 milyon 353 bin ve 2 milyon 583 bin lira olarak uygulanacak.

Silah taşıma ve bulundurma ruhsatları 5 yıl boyunca geçerli oluyor. Silah bulundurma ruhsatı 50 bin 565 liradan 62 bin 195 liraya, silah taşıma ruhsatı 158 bin liradan 194 bin 340 liraya, yivli av tüfeği bulundurma ruhsatı 50 bin 565 liradan 62 bin 195 liraya, yivli av tüfeği taşıma ruhsatı 158 bin liradan 194 bin 340 liraya, tivsiz tüfek ruhsatnamesi bin 225 liradan bin 507 liraya yükselmesi bekleniyor. Silah bulundurma kart ücreti bin 100 liradan bin 353 liraya, silah taşıma ruhsat kart ücreti bin 500 liradan bin 845 liraya, yizsiz tüfek ruhsatnamesi kart ücreti 600 liradan 738 liraya, kurusıkı bildirim kart ücreti 150 liradan 184.5 liraya yükselebilir.

Her yıl olduğu gibi Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Yeniden Değerleme Oranı da belirlenmiş oluyor. ÜFE verisinin 12 aylık ortalaması Yeniden Değerleme Oranı’nı oluşturuyor. Geçtiğimiz yıl bu oran yüzde 43.93 olarak açıklanmıştı. Bu yıl ise yüzde 22-24 aralığında bir rakam çıkması tahmin ediliyor.

Yeniden Değerleme Oranı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yetkisiyle azaltılıp artırılabiliyor.