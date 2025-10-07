İran'a Yönelik Fars Körfezi İşbirliği Konseyi ve Avrupa Birliği'nin Asılsız İddialarını Kınıyoruz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı - ABNA - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi (KİK) ile Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ortak bildirisinde yer alan müdahaleci ve asılsız iddiaları Birleşik Arap Emirlikleri’nin Büyük ve Küçük Tunb ile Ebu Musa adalarına ilişkin tekrarlanan iddiaları, İran’ın savunma meselelerine yönelik yersiz müdahaleleri ve İran’ın nükleer programına ilişkin ithamları da dâhil olmak üzere tamamen reddetti. Ayrıca, bazı Avrupa ülkelerinin Fars Körfezi bölgesine yönelik yıkıcı ve ayrılıkçı müdahalelerine karşı uyarıda bulundu.

Sözcü Bekaî, İran’ın Büyük Tunb, Küçük Tunb ve Ebu Musa adaları üzerindeki tartışmasız ve daimi egemenliğini bir kez daha vurgulayarak, bu adaların İran’ın ayrılmaz toprak parçaları olduğunu ifade etti ve siyasi bildirilerde tekrarlanan temelsiz iddiaların hiçbir hukuki değeri olmadığını ve coğrafi gerçekleri ile tarihsel hakikatleri değiştirmeyeceğini belirtti.

Bekaî, Avrupa’da yaşayan İranlılar da dâhil olmak üzere tüm vatandaşların, İran Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa’daki diplomatik temsilciliklerle temas kurarak bölge dışı tarafların kötü niyetli müdahalelerini ve İran’ın toprak bütünlüğüne yönelik temelsiz iddiaların körüklenmesini kınadıklarını belirtti. Ayrıca, Fars Körfezi’nin güney kıyısındaki komşu ülkelere, İran’ın toprak bütünlüğüne karşı klişe iddiaları tekrarlamak ve üçüncü tarafların yıkıcı müdahalelerine zemin hazırlamak yerine, karşılıklı güveni pekiştirmeye, bölge ülkeleri arasında dostluğu geliştirmeye ve bölgenin barış ve istikrarına yönelik en büyük tehdit olan Siyonist rejimle mücadeleye odaklanmaları çağrısında bulundu.

Bekaî, özellikle Almanya ve Fransa gibi bazı Avrupa Birliği üyesi ülkelerin fitne çıkarıcı tutumlarını da kınadı. Bu ülkelerin, bölgede tek nükleer silah sahibi olan soykırımcı İsrail rejimini koşulsuz şekilde desteklediklerini, siyasi çıkarlarını tüm birliğe dayattıklarını belirtti. Sözcü, Avrupa Birliği’nin Fars Körfezi ve Umman Denizi bölgesine yönelik uygunsuz müdahalelerinin, Avrupa kıtasının kendi iç sorunlarını çözmeye hiçbir katkı sağlamayacağını; aksine İran ve tüm Fars Körfezi bölgesine yönelik ikiyüzlü ve ayrılıkçı politikalarını ortaya koyduğunu hatırlattı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi - Avrupa Birliği ortak bildirisinde İran’ın savunma kabiliyetleriyle ilgili dile getirilen iddiaları, İran’ın milli egemenliğine yönelik kabul edilemez ve yersiz bir müdahale olarak nitelendirdi. Sözcü, bir yandan yüz milyarlarca dolarlık silah alışverişiyle bölgeyi en gelişmiş yıkıcı silahlarla dolu devasa bir cephaneliğe çeviren, diğer yandan soykırımcı ve saldırgan bir rejimin yayılmacılığı karşısında kayıtsız kalan veya ona her türlü askeri ve siyasi desteği veren tarafların, İran halkının yerli ve öz savunma kabiliyetleri hakkında konuşmaya hiçbir şekilde yetkili olmadığını açıkladı.

Bekaî ayrıca, nükleer anlaşma (KOEP) tarafı olan üç Avrupa ülkesinin taahhütlerini ihlal eden, bağımsızlıktan uzak, kötü niyetli ve zayıf tutumlarını hatırlatarak, bu ülkelerin anlaşmanın uyuşmazlık çözüm mekanizmasını kötüye kullanarak iptal edilmiş BM Güvenlik Konseyi kararlarını geri getirmeye çalıştığını söyledi. Sözcü, mevcut durumun oluşmasında asıl sorumluluk taşıyan bu tarafların bugün kendilerini “iddia sahibi” konumuna yerleştirmesini utanç verici olarak nitelendirdi. Ayrıca, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerin, Batı Asya bölgesine dair çeşitli konularda Avrupa Birliği’nden hesap sormak yerine, bu tür ikiyüzlü politikaların bir aracı hâline gelmelerinin üzücü olduğunu dile getirdi.