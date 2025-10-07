Hamas’tan Netanyahu’ya sert uyarı: “Mısır’daki müzakereleri kasten sabote ediyor”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Filistin direniş hareketi Hamas, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Mısır’ın başkenti Kahire’de yürütülen ateşkes müzakerelerini “bilinçli bir şekilde sabote etmeye” çalıştığını açıkladı. Hareketin sözcülerinden yapılan açıklamada, Netanyahu’nun önceki turlarda da benzer şekilde oyalama taktikleri uygulayarak, diplomatik çözüm yerine askeri saldırganlığı tercih ettiği hatırlatıldı.

Hamas açıklamasında, “Netanyahu yönetimi, Gazze’de akan kanın durmasını değil, savaşın sürmesini istiyor. Mısır’ın yoğun çabalarına rağmen, işgal hükümeti sürekli olarak talepleri manipüle ediyor, esir değişimi ve ateşkes şartlarını baltalıyor” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Netanyahu’nun iç siyasi krizleri örtmek için dış cephede gerginliği tırmandırdığına dikkat çekildi. Hamas yetkilileri, “Netanyahu kendi koltuğunu kurtarmak uğruna hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin hayatını riske atıyor. Bu, sorumsuzluğun ve zalimliğin en açık göstergesidir” değerlendirmesinde bulundu.

Mısır’ın ev sahipliğinde süren müzakereler, uluslararası arabulucuların da katılımıyla Gazze’de kalıcı bir ateşkes ve esir takası anlaşmasına ulaşmayı hedefliyor. Ancak, Hamas’a göre İsrail tarafı, “saha gerçeklerini değiştirmeden masada sonuç alınamayacağını” savunarak görüşmeleri sürüncemede bırakıyor.

Hamas, son olarak uluslararası topluma çağrıda bulunarak, “İşgal rejiminin müzakereleri oyalama ve katliamları sürdürme politikasına karşı net bir tavır alınmalı. Halkımız, onurlu bir direnişle varlığını savunmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.