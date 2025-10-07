İsrail’in sansür zinciri kırılıyor: “Sumud Filosu”na yönelik baskılar tepkileri büyütüyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı - ABNA - İsrail’in işgalci politikalarına karşı sanat yoluyla direnişi temsil eden “Sumud Filosu” filmi, Türk yönetmenin maruz kaldığı baskılar sonucu sinemalardan çekildi. Yönetmenin filmini geri çekme kararı, İsrail’in sinema dünyasında uyguladığı sansür politikalarının son halkası olarak değerlendiriliyor.

İsrail, özellikle Gazze’de yaşanan insanlık dramını anlatan ve direnişi destekleyen yapımlara karşı yıllardır sistematik bir engelleme ve baskı politikası sürdürüyor. Filistin halkının gerçekliğini anlatan eserlerin yayılmasını engellemek için kullanılan bu sansür yöntemi, sanat alanında ifade özgürlüğünü kısıtlayan ciddi bir tehdit olarak görülüyor.

Ancak son dönemde İsrail’in bir Filistin filmini Oscar’a aday göstermesi, bu sert sansür politikasında önemli bir dönüm noktası olarak yorumlanıyor. Bu gelişme, uluslararası alanda Filistin meselesine yönelik artan duyarlılığın ve direnişin sanat yoluyla daha fazla görünür olmasının önünü açıyor.

Sanatçılar ve aktivistler, “Sumud Filosu” gibi eserlerin sansürle karşılaşmasına rağmen, direnişin sesinin sinema ve sanat aracılığıyla güçlü şekilde yükselmeye devam edeceğini belirtiyor. İsrail’in engelleme politikalarının gerilemesi, Filistin direnişinin haklılığının ve evrensel dayanışmanın güçlendiğine işaret ediyor.